Luciano Cirinà je v pojišťovnictví už téměř třicet let. Kariéru spojil se značkou Generali, koncem 80. let začínal v Německu, později pro největší italskou pojišťovnu úspěšně zreorganizoval byznys v Rakousku. Teď šéfuje v Praze holdingu, do kterého společnost sloučila třináct svých firem ve východní Evropě. Zkušený manažer, do jehož kompetencí patří i Česká pojišťovna, říká, že se chytré technologie začínají prosazovat i v tuzemském pojišťovnictví. Využívají se hlavně pro práci s interními daty, pomáhají v call centrech, při zpracování pojistných událostí a u další administrativy.

Pojišťovny se snaží nejen rušit papírování a nahrazovat ho elektronickými dokumenty a podpisy, ale začínají také využívat služby i technologie hlídající pojištěný majetek. "V Česku jsme začali s domácím monitoringem. Beru to jako velkou výzvu a velmi důležité téma pro budoucnost," říká Cirinà. Blíží se doba, kdy domácnosti budou běžně hlídané čidly, což pomůže předcházet haváriím nebo loupežím. U pojištění v průmyslu nebo zemědělství se už dnes využívají drony.

Právě pojištění domácnosti se zapojenými čidly je podle odborníků v Česku zatím na začátku. Bankopojišťovací skupina ČSOB má například mobilní a webovou aplikaci NaDoma, pomocí které lze chytrou domácnost ovládat. Ale pojištění zatím v nabídce není, spíš jde o prostředek, jak komunitu lidí okolo chytrých domácností podchytit pro budoucnost.