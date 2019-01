Ministr dopravy Dan Ťok to má nejspíš spočítané. Osudnými se mu zřejmě stanou problémy při rekonstrukci dálnice D1, kde před Vánoci uvízly v kolonách tisíce lidí. I když samozřejmě za průšvih nemůže jen Ťok, premiér ho bude muset pravděpodobně obětovat z čistě sebezáchovných důvodů. Proč? Vysvětlení je prosté: Babiš nenabízí voličům jinou ideu než efektivní řízení. Neslibuje nic jiného, než že "to bude fungovat".

Takže když "to" nefunguje, jako nyní na D1, je to pro něj politicky tisíckrát větší riziko než všechna Čapí hnízda a všechny střety zájmů světa. Proto mu zřejmě nezbude nic jiného než pokusit se vše svést na Dana Ťoka a vymístit ho z vlády.

Od výměny ministra dopravy samozřejmě může Andreje Babiše odrazovat možnost, že by si Ťok mohl následně pustit pusu na špacír. Kdyby začal vykládat, jak to v Babišově okolí chodí, mělo by to asi přece jen větší dopad než například twitterové nářky odstavené ministryně obrany Karly Šlechtové. Ale Babiš tohle riziko zřejmě podstoupí − motiv záchrany dojmu kompetence celého jeho týmu bude silnější. Soudit se to dá i z toho, jak kriticky se k Ťokovi staví média ze svěřenského fondu Andreje Babiše. Je to podobné situaci, která předcházela například právě odstranění Karly Šlechtové, nebo momentu, kdy si pražská primátorka za ANO Adriana Krnáčová uvědomila, že vlastně už "nechce" kandidovat.