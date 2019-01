Dluhy vůči dodavatelům státem zřizovaných nemocnic se ke konci loňského roku vyšplhaly na 3,8 miliardy korun. Hned na začátku nutno říci, že nedluží všechny. Naopak, proti šesti hříšníkům z řad fakultních nemocnic stojí osm jiných, kteří platí. Podrobnější pohled na ty, kteří dluží nejvíc, ukazuje, že až na pár výjimek jde o nemocnice, které mají obecně "problém".

Po osmi stech milionech například dluží nemocnice Na Bulovce a Všeobecná fakultní nemocnice. Oběma loni zvýšenou péči věnovalo ministerstvo zdravotnictví.

Stručně připomeňme, že Bulovka loni přišla o dva ředitele. V lednu skončila ředitelka Alena Vrbovská kvůli podezření z napojení na lobbistické skupiny, v červenci pak její nástupce František Novák kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami.

V červnu zde zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Z auditu ministerstva zdravotnictví vyplynulo, že zakázky vyhrával jediný uchazeč, a to První chráněná dílna obviněného severočeského podnikatele Tomáše Horáčka. Kvůli kšeftům s Horáčkem skončila koncem listopadu šéfka VFN Dana Jurásková. Okolnosti byly podle ministra Adama Vojtěcha velmi podobné tomu, co se dělo na Bulovce, cenu za pochybení u veřejných zakázek vypočítal na desítky milionů korun.

To, že se problémy v hospodaření a řízení nemocnice promítnou i do běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů, by nemělo být překvapením.

Fakultní nemocnice v Brně se zase dostala do letošní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, která kromě FN Brno posuzovala ještě Ústřední vojenskou nemocnici v Praze a FN Motol.

"Kontrola ukázala, že nemocnice pořizovaly léčiva a zdravotnický materiál velmi často bez zadávacího řízení, přestože jsou jakožto veřejní zadavatelé povinny tento postup využívat. V případě vzorku tzv. centrových léků FNB tímto způsobem nepořídila žádné z léčiv. Podobné výsledky kontrola zjistila i v případě zdravotnického materiálu, který například FNB nakupovala zcela bez zadávacího řízení," zní ve zprávě NKÚ.