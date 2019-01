Přední tuzemské e-shopy se stále víc pouštějí do poskytování finančních služeb. Mall.cz už několik let ve spolupráci s bankou nabízí kreditní kartu s věrnostním programem. Nyní se skupina Mall pouští do takzvané odložené platby. Zákazník tak má možnost uhradit nákup až 14 dní po převzetí. Vedle Mall.cz ji lze využít i v dalších e-shopech Mall Group.

Odložená platba je v podstatě krátkodobá bezúročná půjčka, úvěrování však nemá být hlavním smyslem. "Velké procento nákupů probíhá na dobírku, kterou vnímáme jako zastaralý typ platby," vysvětluje Adam Kolesa, jednatel Mall Pay.

Nákup na dobírku je pro e-shopy problematický. Když si klient zboží nevyzvedne, e-shopu zůstanou náklady na dopravu. Možnost si zboží nejdříve vyzkoušet a pak teprve zaplatit by tak pro zákazníky mohla být alternativou.

Odložené platby nabízel Mall.cz původně ve spolupráci s Home Creditem už od podzimu 2017. Teď však službu provozuje samostatně.