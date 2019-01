Italské odcházení

Velké rodinné podniky loni přišly o několik významných osobností, které se léta podílely na jejich fungování. Ve věku 96 let zemřela Wanda Ferragamová, manželka Salvatora Ferragama, zakladatele stejnojmenné italské značky. Po jejím odchodu se spekuluje, že rodina módní firmu, která prodává luxusní šátky nebo kabelky, prodá. Rodina Ferragamů to ale zatím odmítá. Odešli také dva spoluzakladatelé italské značky United Colors of Benetton. Loni v červenci zemřel Carlo, v říjnu pak Gilberto Benetton.

42,6 miliardy eur

dosáhly v roce 2017 tržby největší luxusní módní firmy na světě Louis Vuitton Moët Hennessy – LVMH.