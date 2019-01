Letošek přinese několik důležitých zlomů. A zřejmě nebudou důvodem k oslavám. Většina je předzvěstí obratu k horšímu či potvrzením, že dobře už bylo. Populisté a autokraté jsou u moci v nejvíce zemích od pádu železné opony, jež do roku 1989 rozdělovala svět na totalitní a svobodný. Mezi lidmi budou vznikat nové hranice a zpevňovat ty, které už existují. Na domácí politické scéně se to projeví například tím, že někteří veřejní činitelé se přestanou zdráhat malovat George Sorose jako čerta na zeď. Česko ztratí výsadu jedné z mála zemí v postkomunistické Evropě, kde politici ještě nekladli liberálně smýšlejícímu filantropovi a finančníkovi za vinu všechno zlo na světě.

Andrej Babiš s tím začal už před Vánoci, když zpochybnil důvěryhodnost Transparency International, protože dostává peníze na provoz také od "pana Sorose". Protikorupční organizace si sorosovský cejch vysloužila tím, že podala podnět k Evropské komisi ohledně podezření na premiérův střet zájmů v souvislosti s evropskými dotacemi pro společnost Agrofert. V premiérově rétorice je to obrat čelem vzad. Předloni na jaře nabídl Sorosovi, aby jím financovanou Středoevropskou univerzitu přemístil z nehostinné Budapešti do Prahy. Škola se rozhodla najít útočiště ve Vídni.

Hospodářská konjunktura na vrcholu

Právě začínající rok bude bolestivý i v tom, že rozsah zranění způsobených dopadem na zem odpovídá výšce pádu. Spojené státy americké, hlavní motor globální ekonomiky v posledních letech, by mohly v červenci oslavit nejdelší období setrvalého růstu. Na jeho pokračování ale není radno bezhlavě spoléhat. Před přehnaným optimismem varoval i Alan Greenspan, bývalý šéf americké centrální banky Federal Reserve. Podle něj USA hrozí opakování problémů ze 70. let, kdy zemi trápila vysoká inflace a stagnující ekonomika. "To je toxický mix," uvedl v rozhovoru pro americkou televizní stanici CNN před vánočními svátky.

Podle časopisu The Economist americké firmy letos vyčerpají finanční úlevy plynoucí z nižších daní zavedených po nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu v Bílém domě před dvěma lety. "Šéfové amerických firem by si ale měli užívat života, dokud mohou. Dobré časy nepotrvají dlouho," napsal britský týdeník ve výhledu na letošní rok.

Dluhy, kam se podíváš

Má-li světové i české hospodářství dál růst, budou třeba noví tahouni. Evropa je oslabená vládními dluhy v Itálii či v řeckých bankách, občanskými nepokoji ve Francii a chřadnoucí ekonomikou v Německu. Nejasnosti spojené s odchodem Velké Británie z Evropské unie vše dál komplikují.

Zpomalující čínská ekonomika nedává šance, že by tato země mohla převzít americkou štafetu. Čínská vláda lidem a firmám, včetně skupiny CEFC působící v Česku, nařídila snižovat jejich zadlužení. Před 11 lety je Peking vybízel k opaku. Číňané si brali úvěry ve velkém na nákupy či cesty do zahraničí. Země, kde žije zhruba pětina lidstva, tak pomohla světu překonat následky krize po roce 2008.

"Čína je nyní natolik propojená s globální ekonomikou, že dopady jejích současných finančních problémů pocítí celý svět," varoval novinář deníku Wall Street Journal Dinny McMahon ve své loni vydané knize Velká čínská dluhová zeď.