Každý rok je to stejné. Po celý rok se píše, jak jsou prognózy ekonomů nepřesné a zbytečné, a když se přiblíží konec prosince, začnou se množit dotazy, jak to bude v roce následujícím. Je poctivé si přiznat, že nelze dělat spolehlivé ekonomické prognózy. Společnost a ekonomika jsou příliš komplexní a do vývoje událostí často zasahuje náhoda.

Nicméně dění v ekonomice není úplně nahodilé, mezi různými částmi existují volnější či pevnější vztahy. Ekonomie není primárně o tvorbě prognóz, ale pozorováním společnosti. Když něco pozorujete delší dobu, možná zjistíte, že dokážete aspoň občas odhadnout, co by se mohlo stát v následujícím okamžiku. Stejné je to s ekonomikou. Spolehlivost prognóz na pět let je mizivá, ale podívat se na příštích pár měsíců už není tak zbytečné.

Podle dat z dlouhodobého sběru prognóz časopisem The Economist se ukazuje, že se vcelku dá spoléhat na krátkodobé výhledy v letech, kdy ekonomika roste. Problémem jsou roky, kdy růst zpomaluje či přejde do recese, chyby v odhadech jsou v takovém případě výrazně vyšší. V prognózách pro globální ekonomiku v roce 2019 se čím dál častěji přepisují hodnoty na nižší čísla.

Přichází tedy ekonomický podzim, ale v Česku jako by se nechumelilo. Prognózy ministerstva financí a ČNB zůstávají vysoké. Malují ve světě čerta na zeď, nebo jsme se my trochu pozapomněli? Jaký bude rok 2019? Nervózní, náročný, nevyzpytatelný. Jak dopadne obchodní válka USA proti všem, asi nikdo netuší. Mír s Čínou má jepičí život. Evropu mrazí při pomyšlení na tarify na vývoz automobilů do USA. Krizové plány pro případ tvrdého brexitu vypadají jako příprava na válku. Italské veřejné finance jsou další nášlapnou minou eurozóny. Parlamentní volby v Řecku mohou probudit démony tamní dluhové krize. V neposlední řadě nás čekají také volby do Evropského parlamentu. Globální ekonomika patrně zpomalí tempo růstu. Vývoj bude nejspíše rozdílný v různých částech světa, bohužel zpomalení se týká především naší části světa: Evropy. U eurozóny se prognózy růstu HDP v příštím roce zpravidla pohybují mezi 1,5 a 2,0 procenta.

Z eurozóny už je to jen kousek do Česka. Pomalejší růst v zahraničí se přenese do české ekonomiky prostřednictvím vývozu. Vysokou dynamiku si patrně neudrží ani domácí poptávka. K ochlazení jejího růstu by měla přispět série zvyšování úrokových sazeb ČNB, jemuž sekundovalo zpřísnění makroobezřetnostních opatření. Zároveň se vyčerpal prostor pro pokles nezaměstnanosti. V roce 2019 očekáváme zvýšení HDP o 2,2 procenta. Zpomalení růstu ekonomiky sníží tlak rostoucí poptávky po práci ze strany firem a zmírní napětí na trhu práce. Míra nezaměstnanosti se bude pohybovat na úrovni 2,4 procenta. Dynamika růstu mezd ale jen tak nevychladne. Modelové výsledky ukazují, že průměrná mzda by měla v příštím roce stoupnout o 6,5 procenta. Tlak odborových svazů, vývoj mezd ve veřejném sektoru a další zvyšování minimální mzdy ovšem mohou tlačit růst mezd výše.