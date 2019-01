Zhruba dva měsíce − do začátku března 2019 − mají Spojené státy americké a Čína na to, aby uzavřely novou obchodní dohodu a zabránily tak dalšímu stupňování nebezpečného konfliktu mezi dvěma největšími ekonomikami světa. V loňském roce na sebe vzájemně uvalily dovozní cla, jejichž hradba se zvedla hlavně na americkém břehu. Pokud by americko-čínská válka (zatím spíše jen celní) pokračovala, výrazně by to omezilo nejenom jejich vzájemný obchod, ale i obchod celosvětový. Nejvíce by na to doplatily široce otevřené ekonomiky včetně české.

Na tom, že není rozumné pokračovat ve vzájemném ostřelování, se počátkem loňského prosince na summitu skupiny G20 v argentinském Buenos Aires shodli americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching. Stiskem ruky stvrdili, že během následujících 90 dnů nebudou přijímat žádná opatření, jež by vedla k další eskalaci obchodního konfliktu.

Má vzniknout nová obchodní architektura

Mezi USA a Čínou vládne po zmíněné schůzce dočasné příměří. Diplomaté tedy mají nějaký čas na to, aby dohodu sjednali. Obě strany tvrdí, že výsledkem jednání musí být "nová obchodní architektura". To je širší pojem zahrnující podle amerických představ nejenom klasické nástroje, jako jsou cla, kvóty, hygienické, fytosanitární a další předpisy, rovněž ochranu duševního vlastnictví, transfery technologií, čínské státní subvence výrobcům a exportérům, ale také otázky mimo obchod, například kybernetickou špionáž.

Infografika Infografika TVRDÝ SOUBOJ TITÁNŮ

Pozorovatelé se k deklarované "nové architektuře" stavějí většinou skepticky. Podle nich riziko rozsáhlé obchodní − či spíše hospodářské − války, jež by postihla nejenom výměnu zboží, zažehnáno nebylo. Jsou přesvědčeni, že příměří sjednané během státnické večeře v Buenos Aires nelze považovat za průlom ve velice napjatých vztazích. Spíše se podařilo zabránit jejich zhroucení.

Recept na hlubokou nerovnováhu?

Prezident Donald Trump už během své předvolební kampaně v roce 2016 voličům sliboval, že zjedná nápravu v americkém zahraničním obchodě. Podle něj přestal být pro Ameriku výhodný, neboť její hlavní partneři se vůči ní nechovají férově. Důkazem toho mají být obrovské schodky zatěžující dlouhodobě obchodní bilanci USA.