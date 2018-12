Od Nového roku si důchodci přilepší, díky historicky nejvyššímu navýšení průměrná penze přesáhne třináct tisíc korun. V průměru každý důchodce dostane od ledna o devět stovek více než letos. Ti, kterým již bylo 85 let, dostanou k tomu navíc tisícovku.

Proti zvýšení důchodů nikdo nic ve sněmovně nenamítal, pro byla jak vláda, tak i opozice. Upřímně, bránit se zvyšování důchodů, které horko těžko dosahují čtyřicetiprocentní hranice průměrné mzdy, jde jen těžko. Zbývá dořešit pár "malicherných" drobností, jako například: jak často si podobný růst důchodů může český rozpočet dovolit, zda je možné udržet alespoň onen čtyřicetiprocentní poměr průměrné penze vůči průměrné mzdě a co s penzijní reformou, kterou sice všichni chtějí, ale nikdo se na ní nedokáže shodnout.

Podle analýzy Národní rozpočtové rady může kvůli stárnutí populace a vyšším nárokům na penze a zdravotnictví do padesáti let stoupnout veřejný dluh Česka na dvě stě třicet procent hrubého domácího produktu, tedy na dvojnásobek toho, co nyní vykazuje kolabující Řecko. Podle odhadů rady má Česko zhruba patnáct let na to, aby dokázalo penzijní systém upravit. Otázkou je jak.