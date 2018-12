Když má nějaká banka pravidla společenské odpovědnosti, znamená to, že nechce podnikat či podporovat podnikání v sektorech, které jsou nemorální či nějakým způsobem škodí společnosti. Je jasné, že banky nechtějí a ani nemohou podporovat aktivity, které jsou vyloženě nezákonné, jako je například dětská pornografie či otrokářství.

Mnohem zajímavější informací pro investory a ekonomy ale je, když banky utnou spolupráci s legálně působícími subjekty. Historicky se odstřihávaly například od zbrojařských firem kvůli vývozu zbraní do nestabilních regionů. Nyní jsme stále častěji svědky toho, že banky a pojišťovny přestávají spolupracovat s fosilním průmyslem, jehož podnikání způsobuje změny klimatu.

Svou společenskou odpovědnost si přitom pomalu začínají uvědomovat i tuzemské finanční instituce. Jsou to především banky vlastněné zahraničními koncerny, které do svých interních politik přidaly závazky týkající se omezení financování fosilního průmyslu, a to především jeho uhelného sektoru. Tímto se tedy již i některé české banky formálně přihlásily k Pařížské dohodě o globálním snižování emisí skleníkových plynů a k závazku bojovat proti klimatickým změnám.

Dává to smysl. Uhlí je celosvětově největším zdrojem emisí oxid uhličitý. "Žádné nové uhelné elektrárny nesmí být postaveny a nejméně 59 procent již existujících musí být do roku 2030 vyřazeno, aby se dosáhlo cíle omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia," uvádí se v poslední zprávě Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu. Mezinárodní energetická agentura varovala, že svět nedokáže splnit pařížský cíl, pokud vzniknou nové elektrárny na fosilní paliva. "Nemáme již prostor na to, abychom mohli stavět cokoliv, co vypouští emise oxidu uhličitého," uvedl výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol.