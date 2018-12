Nemáte chuť zahodit mobil do koše, odjet na pustý ostrov a nechat někoho jiného, ať řeší tento chaos," zeptal se nedávno britské premiérky Theresy Mayové jeden novinář. Měl samozřejmě na mysli brexit. Mayová je kvůli němu pod tlakem nejen svých domácích odpůrců, ale i spojenců − poslanci za její vlastní konzervativní stranu se ji pokusili svrhnout, byť tuto rebelii nakonec ustála.

Mayová se na tazatele podívala a suše odvětila: "Mám práci, kterou je potřeba dokončit. Jde o to zajistit, aby se stalo to, pro co lidé hlasovali." Tedy aby Británie z EU vystoupila podle plánu 29. března. A aby brexit nastal po dohodě s EU. Dohodě, která by zabránila dramatickým ekonomickým důsledkům možného "divokého" brexitu, jak se nazývá případný britský odchod z unie bez jakékoli smlouvy.

Práce, kterou britská premiérka vykonává, teď ale možná patří mezi ty vůbec nejhorší na světě. Mayová svůj úkol řeší v momentě, kdy politická situace v její zemi nemá daleko k chaosu. Politici nejsou schopni se shodnout vůbec na ničem. Většinovou podporu nemá ani jedna z variant toho, jak z EU odejít. A to přesto, že brexit nastane už 29. března, pokud Británie mezitím nepožádá o odklad nebo si odchod z unie nerozmyslí.