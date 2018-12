Juraj Šeliga působí na první pohled jako plachý člověk. Když byl letos na podzim na konferenci Forum 2000, podobně jako další aktivisté bojující o demokracii ve svých zemích, rozhodně nepůsobil dojmem buldoka a tvrdého bojovníka. Stal se ale jednou z letošních důležitých tváří Slovenska. Tam se po únorové vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vzedmula při pohledu z Česka až neuvěřitelná vlna odporu proti dosavadnímu politickému establishmentu. Proti vládě strany Směr − sociální demokracie, proti nefungující policii a justici.

Šeliga byl mezi zakladateli hnutí Za slušné Slovensko. To dva týdny po vraždě novináře a jeho přítelkyně dostalo do centra Bratislavy na demonstraci více než 30 tisíc lidí, nejvíce od protikomunistických protestů v roce 1989. Pomohl jim k tomu Facebook, kde zároveň čelili napadáním a útokům. Mladí aktivisté si tak v praxi ověřili, jak vypadá propojení demokracie a sociálních sítí.

"Organizace nám šla přes Facebook dobře, používali jsme ho jako hlavní nástroj komunikace," vysvětlil Šeliga v rozhovoru pro HN. "Lidé ale nevidí odvrácenou stranu. Ta mě vede k přesvědčení, že by nějaká regulace být měla. Často jsme čelili masivním útokům trollů, když jsme protest ohlásili. Nechci za tím hledat konspiraci, ale vypadalo to, jako by v určitém okamžiku někdo zavelel k útoku," řekl.

Nic je ovšem neodradilo od toho, aby neformální hnutí fungovalo během roku dál. Sledovalo, jak se slovenská společnost mění vlivem toho, co vlastně začal svojí prací Ján Kuciak a další investigativní novináři. Ti se po vraždě kolegy spojili napříč redakcemi a pracovali i na Kuciakem započatých kauzách. Výsledkem bylo kromě jiného i odstoupení pre­miéra Roberta Fica kvůli podezření, že v jeho okolí se pohybovali lidé přímo napojení na italskou mafii, jež byla v počátku podezřelá z toho, že si vraždu novináře objednala.

Když policie zafunguje

Ukázalo se, jak důležitá Kuciakova práce opravdu byla. A také jak mohla inspirovat novou generaci, která si pamatuje jen matně nebo vůbec boj slovenské občanské společnosti proti vládě Vladimíra Mečiara v 90. letech.

"Chtěli pro všechny dobro. Když jsem Jankovi někdy říkala, aby radši psal o sportu, že tohle je strašně nebezpečné, tak mi řekl: Někdo na Slovensku musí udělat pořádek, já to beru jako povinnost. A říkali, že nejsme v Americe, že se příliš dívám na detektivky. Janko říkal, že kdo píše pravdu, tak si to i obhájí," řekla v rozhovoru pro deník SME Zlatica Kušnírová, matka zavražděné snoubenky novináře.

Tvrdí, že ji policie příjemně překvapila, když v září zatkla čtyři podezřelé z vraždy, ale ta těžší práce bude najít skutečné objednavatele. Mezi nimi by mohl být i dlouholetý přítel vládní strany Směr, podnikatel Marián Kočner, který je také ve vazbě. Právě prolnutí politiky s mafiánským byznysem je hlavní příčinou otravy slovenské společnosti, proti čemuž se po Kuciakově vraždě začalo více protestovat. Mnohem více lidí si tento fakt uvědomilo nebo bylo ochotno proti němu něco udělat. Jako třeba speciální prokurátor Vasiľ Špirko − v nově vzniklé atmosféře začal s médii otevřeně hovořit o napojení nyní již bývalého ministra vnitra Roberta Kaliňáka na korupční sítě.

"Lidé by měli jít do ulic, aby se všechno dotáhlo do konce. Aby jejich smrt nebyla zbytečná," tvrdí Zlatica Kušnírová tři čtvrtě roku po vraždě. "Čím víc je národ ticho, tím víc si ti nahoře dovolují."

Kuciak se mezitím stal v průzkumu agentury Focus pro nově vzniklé Centrum pro nezávislou a objektivní žurnalistiku nejznámějším slovenským novinářem. Na druhém místě se umístili politický komentátor Marián Leško, na třetím šéfredaktor Štefan Hríb. Oba jsou známí kritici politiků, kteří si své jméno do velké míry udělali právě v době Mečiarovy vlády.