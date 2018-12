Tak dlouho kritizoval americký prezident Donald Trump americkou centrální banku, až ji začal kritizovat ještě víc. Poněkud netradiční konec známého přísloví docela dobře vystihuje dlouhodobý vztah amerického prezidenta a tamní centrální banky, která je terčem kritiky bez ohledu na to, k jakému měnovému opatření se zrovna rozhodla. Výsledkem je dlouhodobá nevraživost, která má dopad na akciové trhy nejen ve Spojených státech.

Například už během předvolební kampaně v roce 2016 Trump dlouhodobě opakoval, že nízké úrokové sazby Fedu mají víc společného s tehdejší politickou situací než se stavem ekonomiky. Politika centrální banky podle něj měla zajistit Američanům pocit prosperity v éře Baracka Obamy, přestože růst cen by si dávno zasluhoval zdražení peněz, tedy zvyšování úrokových sazeb. I proto letos na jaře vyměnil tehdejší šéfku Fedu Janet Yellenovou za Jeroma Powella.

Stačilo deset měsíců a nový "prezidentův muž" se dostal do stejné palby kritiky jako jeho předchůdkyně. Dokonce se začalo spekulovat o tom, že jej Trump vymění za někoho "povolanějšího". Změnil se jen důvod kritiky. Centrální bankéři, kteří v letošním roce zvýšili úroky už čtyřikrát, se znelíbili prezidentovi právě proto, že až příliš rychle zdražují peníze. Prostě podle prezidenta vnímají ekonomiku lépe, než je na tom doopravdy.

Trumpova kritika měnové politiky, především pak obava z výměny ve vedení Fedu, urychlila pád amerických akcií. Ty letos už zažily několik horkých chvilek, trhy se otřásly v únoru, březnu a červenci. Prosincový propad je ale nejhlubší a nejdelší. Analytici dokonce varují, že by letošní poslední měsíc roku mohl být pro americké akcie nejhorší za posledních 87 let.

Svůj názor na další vývoj akciových trhů přidal i bývalý guvernér Fedu Alan Greenspan. Ten se domnívá, že americké akcie ztrácejí kvůli růstu výnosů amerických dluhopisů a ty zase rostou s růstem úrokových sazeb. Dluhopisy se tak pro investory stávají atraktivnější než akcie. Výsledkem může být další vlna výprodejů, a pokud by náhodou došlo ke korekci (rozuměj − akcie by se vzpamatovaly), na dlouho to nebude − a pak se prý "zachraň, kdo můžeš". Greenspan svůj názor přednesl ještě před tím, než Fed zvýšil úroky navzdory přání prezidenta Trumpa. Nutno dodat, že vývoj bohužel dává exguvernérovi Fedu za pravdu.