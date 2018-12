Leden

První den roku lidé na mém Twitteru odpovídali na dvě otázky: jestli pro ně byl rok 2017 lepší než rok 2016 a jestli si myslí, že rok 2018 bude lepší než ten dosavadní. A znovu se potvrdilo, že jsme většinou optimisté. 62 procent lidí hlasovalo, že rok 2017 byl lepší než ten předešlý, a 61 procent uvedlo, že 2018 ho překoná. Zúčastnilo se necelých tisíc lidí.

A málem se to potvrdilo hned v lednu! Titulek Blesku 22. ledna zněl: "Klause uvěznil v Alpách sníh. Kalamita mu znemožnila návrat do Prahy." Spiknutí "levicové nehody" se nakonec neukázalo tak hrozné, exprezidentovi se podařilo dostat zpět do Česka. Stihl hlasovat v prezidentské volbě a také poskytl rozhovor deníku Metro. "Mozek typického Pražana není stejný jako mozek průměrného občana České republiky mimo toto velkoměsto," prohlásil. A své pozorování amatérského neurologa doplnil ještě o vysvětlení, proč tomu tak je: "V Praze je nejmenší počet těch, kteří se živí prací svých rukou a kteří při tom dokonce musí stát."

Republiku ovšem víc zajímala prezidentská volba. Deník Expres přinesl rozhovor s Táňou Fischerovou a opatřil ho pozoruhodným titulkem: "Havel by byl zděšen a umřel by znovu."

Stejně je zajímavé, kolik lidí žije v představě, že zemřelí nemají v nebi − nebo kdekoli jinde − na práci nic lepšího než sledovat situaci svých pozůstalých. Nebo dokonce politickou situaci! "Co tomu asi říká Havel" a "Jestli to Havel vidí, je nešťastný", říkáme často. Pravda je taková, že když jste v nebi, můžete dělat milion jiných věcí. Zvlášť když jste někým jako Havel. Panebože, vždyť zná osobně Miloše Formana nebo Franka Zappu! A vy myslíte, že místo toho, aby si se Zappou zahrál na rumba koule, bude sledovat český politický spektákl?

Jo a v lednu také dočasně zavřeli Libeňský most.

Únor

Policie vyhlásila pátrání po páru, který z hypermarketu v Hradci Králové odcizil 139 kondomů a 21 kusů lubrikačního gelu s jahodovou příchutí. Zda někdo dvojici zachycenou bezpečnostní kamerou poznal, bohužel nevím. Server Novinky.cz přinesl mnohem smutnější zprávu, a to s titulkem: "Žena v autoškole měla zaparkovat, vystresovalo ji to tak, že zemřela." Stalo se v čínské provincii Ťiang-su.

A jedna soukromá zprávička: K nám domů přišel opravář myčky. Podíval se nejdřív na ni, pak přísně na mě a zeptal se: "Že vy tam dáváte špinavé nádobí?!"

Březen

Spousty lidí sdílely fotku bývalého premiéra Bohuslava Sobotky za ČSSD, jak jede metrem s aktovkou a smutně se dívá z okna. Na tom obrázku bylo něco až lehce jímavého. Jako by se až teď, skoro po 30 letech, vrátil z výletu do politiky. Na něj se vydal v prosinci 1989, když jel původně na setkání fanoušků sci-fi, ale vystoupil o pár stanic dřív. A vyzkoušel si všechny žánry, jen ne sci-fi − od komedie až po tragédii.

Já se vydal na cesty nejen podzemní dráhou, ale také vlakem. Pendolinem z Prahy do Ostravy a pak zpět. V polích někde mezi Pardubicemi a Kolínem vlak prudce zabrzdil. Stojíme. Asi za deset minut vagonem prochází průvodčí. "V sousedním voze někdo zatáhl za ruční brzdu. A ostatní ho kryjí," informuje nás. "Možná by to z něj šlo vymlátit," navrhne asi třicetiletý muž sedící přes uličku. Je hezké, jak se v lidech vždy v pravý čas vzedme občanská povinnost!

Duben

Švédsko po osmi letech opět zavedlo povinnou vojenskou službu, obdobný zákon později schválila i francouzská vláda. V Česku zůstává armáda plně profesionální. Jak ostatně potvrdil titulek serveru iRozhlas: "Pandury, které se srazily s fabií, budou mimo provoz tři roky. Bojeschopnost není ohrožena, tvrdí armáda."

Server Pornhub.com zařadil Horní Polici na seznam prémiových míst s garancí porna zdarma. Podobnou čest má například rakouský Fucking, americké městečko For Dick, italská La Vagina, francouzský kanton Le Tampon, kanadská obec Dildo či německý Petting. Místní lidi mezinárodní pozornost přesto nepotěšila. "Dokážu si představit situaci, kdy bych to označil hanobením jména obce," řekl poněkud krkolomně médiím místostarosta.

Tato země není pro tlustý. "Tlouštíci nesmí do pecí," zněl titulek Blesku. Podle zprávy některá krematoria odmítají přijímat mrtvá těla s váhou nad 200 kilogramů. Důvodem je vyšší riziko požáru pece.

A abychom ještě potěšili hezké lidi. "Hezcí lidé s větší pravděpodobností věří tomu, že život je fér."

Květen

Zemřel Philip Roth, jeden z nejlepších spisovatelů "literárního" 20. století a autor skvělého citátu: "Život je velmi krátké období v historii, kdy jste naživu."

Titulek v Kladenských listech ze 16. května zněl: "Manželé souložili v Kladně na diskotéce, hrozí jim vězení." V textu mimo jiné obrazně "pokrčí rameny" mluvčí policie, se slovy: "I takové případy Policie České republiky řeší."

O den později policie uzavřela ještě vážnější případ, po delším pátrání. Titulek na serveru Domácínoviny.cz zněl: "Muž půl roku onanoval ženě před dveřmi. Až nyní ho policisté dohonili." Bez komentáře.

Květnový je také osobní postřeh z podvečerního Karlína. K němu předznamenám, že celý život vidím sám sebe jako svobodomyslného a tolerantního člověka. Ale pak za teplého jarního večera cestou z práce potkám chlápka v žabkách, bílých kraťasech, fialovém tričku a s koženou brašničkou, kterou má křížem přes rameno… a celé mé pracně budované sebevnímání je v háji.

Červen

Jak už bylo napsáno, Francie schválila znovuzavedení povinné vojenské služby. V Česku panuje k této otázce tradičně rozporuplný vztah. Asi každý, kdo vojnu absolvoval, uznává, že to byla donebevolající ztráta času. Ale na druhé straně existuje poměrně rozšířený názor, že "vojna dělá z mužů chlapy". Nechal jsem lidi hlasovat na Twitteru, přišlo necelých 800 hlasů a výsledek byl povzbudivý: pro znovuzavedení vojny v Česku se vyslovilo jen 23 procent dotázaných.

Brněnská rubrika iDnes.cz přinesla zprávu s titulkem: "Porno ničí čím dál víc vztahů, nejvíc onanují vysokoškoláci." Což zní logicky. Zajímavé je, že tento titulek ovšem už na serveru nenajdeme. Někdo ho dodatečně změnil a místo "onanují" tam je "mu holdují".