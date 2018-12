Jméno Daniela Křetínského je v každoročních přehledech nejdůležitějších byznysových událostí téměř pokaždé. Žádný český miliardář tak často a tak rád nenakupuje další společnosti jako on. Právě končících 12 měsíců pro něj ale bylo opět něčím výjimečným. Křetínský posiloval svoji roli hlavně v médiích a poprvé také v oblasti velkoobchodu. A razantně se snaží prosadit na novém trhu − ve Francii. Letošek tak ještě víc ukázal, že je z něj čím dál více spíše evropský než český byznysmen.

Až do Štědrého dne to navíc vypadalo, že by rok 2018 mohl být pro Křetínského výjimečný i v tom, že by byl snad první, který by se obešel bez masivní investice do energetiky. Právě 24. prosince dopoledne ale firma oznámila exkluzivní jednání s německou společností Uniper o koupi jejích francouzských aktiv. Pokud k obchodu dojde, získá na tomto pro něj novém trhu dvě uhelné a dvě plynové elektrárny, zdroj na biomasu a několik solárních a větrných parků. Pro Křetínského, který je v Česku známý hlavně jako majitel fotbalové Sparty, je přitom energetika stěžejním oborem. Patří mu Energetický a průmyslový holding (EPH), který dnes vyrábí elektřinu od Maďarska přes Slovensko, Itálii, Česko, Německo až po Velkou Británii.

Vystavěl ho s penězi od nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a skupiny investorů okolo J&T v čele s Patrikem Tkáčem. Oba partneři z EPH postupně odešli a Křetínský holding už druhým rokem ovládá z 96 procent. Jen loni byl jeho provozní zisk před odpisy téměř 50 miliard korun.

Hlavně díky tomu ho časopis Forbes zařadil na žebříčku nejbohatších Čechů na páté místo, a pomohl mu tak přeskočit například dřívějšího rivala Pavla Tykače.

Vive La France

Útok na francouzský energetický trh ale začal oklikou. Jeho první investice mířily do oblasti médií. Ta vlastní i v Česku. Koncem roku 2013 koupili Křetínský s Tkáčem dnešní Czech News Center od německo-švýcarské společnosti Ringier Axel Springer. O dva roky později k němu přidali část vydavatelství Mladá fronta od podnikatele Františka Savova. Díky tomu dnes vlastní deníky Blesk či Sport, týdeník Reflex a desítky dalších titulů. Drží si tím pozici nejsilnějšího vydavatelského domu v Česku se zásahem 3,3 milionu čtenářů. Na poli on-line titulů mu patří třetí místo.

Letos v dubnu koupila skupina Czech Media Invest (CMI), kterou vlastní Křetínský (50 procent), Patrik Tkáč (40 procent) a Roman Korbačka (10 procent), od společnosti Lagardère rozhlasové stanice v Česku, Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. Za 1,8 miliardy korun tak noví vlastníci získali dvě ze čtyř nejposlouchanějších tuzemských stanic, Frekvenci 1 a Evropu 2. S 2,9 milionu posluchačů týdně se stali rozhlasovou jedničkou, stejně jako v Polsku, v Rumunsku jsou zase dvojkou.

Nákupy tím ale nekončily. V dubnu podnikatelé oznámili, že CMI jedná o koupi francouzských časopisů, včetně ikonického módního magazínu Elle nebo politického týdeníku Marianne. Obchod za více než miliardu korun by měl být uzavřen počátkem příštího roku.

Ještě větší rozruch a zájem novinářů, kdo to vlastně ten Křetínský je, vzbudila zpráva z poloviny října, že CMI jedná o koupi podílu v jednom z nejvlivnějších a největších francouzských deníků, Le Monde. Křetínský musel ve Francii vysvětlovat své údajné napojení na ruský byznys. Z toho jej tamní média podezírala kvůli tomu, že vlastní slovenského přepravce ruského plynu Eustream.

Novináři se ptali i na to, proč se jeho jméno objevilo ve známé kauze Panama Papers, která odkryla způsob využívání daňových rájů desítkami známých osobností. Křetínský vždy tvrdil, že se na tyto seznamy dostal jen proto, že si koupil firmu Wonderful Yacht Holdings, jejímž jediným vlastnictvím byl luxusní katamarán.

Uvědomělý miliardář