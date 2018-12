Hudba

Branford Marsalis

13. března, Sono Centrum, Brno

Hvězdou festivalu JazzFestBrno, který vyrostl v největší tuzemskou přehlídku jazzové hudby, bude osmapadesátiletý americký saxofonista Branford Marsalis. Držitel tří Grammy a někdejší spolupracovník Stinga vystoupí s kvartetem, jehož hudba je plná expresivních melodií a provokativních forem.

Fotogalerie Fotogalerie Kultura v roce 2019

Bob Dylan

7., 8. a 9. dubna, Lucerna, Praha

Slavný americký hudebník a písničkář po letošním koncertu v Brně vystoupí třikrát ve velkém sále pražské Lucerny. Svým způsobem tak půjde o variaci na trojici večerů z roku 1995, které Dylan odehrál v pražském Kongresovém centru. Každý večer má sestávat z jiného repertoáru.

Elton John

7. května, O2 arena, Praha

Muž, jehož životní osudy příští rok připomene životopisný hraný film Rocketman, po 50 letech končí s koncertováním. Jedenasedmdesátiletého klavíristu a zpěváka poslední dobou trápily zdravotní problémy. Rozlučkové turné, jež čítá 300 koncertů, vyvrcholí v USA roku 2021.

Bamberští symfonikové

12. a 13. května, Obecní dům, Praha

Tradiční Smetanovu Mou vlast na zahájení příštího ročníku festivalu Pražské jaro zahraje německý orchestr s českými kořeny. Bamberští symfonikové vznikli roku 1946 z odsunutých hráčů Pražské německé filharmonie, od roku 2016 je jejich šéfdirigentem Jakub Hrůša. Pod jeho taktovkou vystoupí také v Praze.

Muse

26. května, Letiště Letňany, Praha

Britské rockové trio Muse tentokrát zahraje pod širým nebem v pražských Letňanech. Koncert se uskuteční jako součást turné Simulation Theory a každý, kdo si koupí vstupenku, obdrží stejnojmenné album ke stažení zdarma nebo fyzický nosič za cenu poštovného.

Ensemble intercontemporain

27. května, DOX+, Praha

V novém sále pražského Centra současného umění DOX vystoupí přední soubor zaměřený na moderní a soudobou hudbu, který před více než čtyřmi desítkami let založil dnes již nežijící Pierre Boulez. Na programu večera, jejž přichystal festival Pražské jaro, bude především skladba třiačtyřicetiletého Čecha Miroslava Srnky nazvaná Overheating.

ZZ Top a Kiss

19. června, Eden, Praha

Druhý ročník hudební akce nazvané Prague Rocks na fotbalovém stadionu v pražském Edenu přivítá rockové kapely ZZ Top a především Kiss, kteří se s publikem prý už nadobro rozloučí. Završí tak kariéru, která začala roku 1973.

Metronome Festival

21. a 22. června, Praha

Hvězdami pražského hudebního festivalu budou britská kapela Morcheeba, která přijede bez zakládajícího člena Paula Godfreyho, zato opět se zpěvačkou Skye Edwardsovou, a němečtí průkopníci elektronické muziky Kraftwerk. K jejich vystoupení návštěvníci obdrží brýle pro sledování trojrozměrných projekcí. Dále na Metronomu zahraje Pražský výběr nebo skotská alternativní rocková skupina Primal Scream.

Phil Collins

25. června, O2 arena, Praha

Zpěvák a bubeník Phil Collins se po 14 letech vrátí do pražské O2 areny. Roku 2005 tam zakončil světové turné Final First Farewell Tour, které tehdy avizoval jako poslední. "Myslel jsem si, že budu v klidu odpočívat," uvádí k svému nynějšímu návratu hudebník, který mimo jiné trpěl problémy se sluchem. "Ale díky fanouškům, své rodině a podpoře některých umělců jsem znovu objevil vášeň pro hudbu a koncertování."

Rammstein

16. a 17. července, Eden, Praha

Německá kapela Rammstein zahraje na fotbalovém stadionu ve vršovickém Edenu. Do Prahy se tak vrátí dva roky poté, co dvakrát vystoupila na stejném místě. Koncerty tehdy dohromady zažilo přibližně 50 tisíc lidí. Příští rok Rammstein představí nové, dosud nepojmenované album.

Colours of Ostrava

17. až 20. července, Dolní Vítkovice

Jednou z hvězd ostravského festivalu budou příští rok angličtí Florence and the Machine. Sestava vedená dvaatřicetiletou rusovlasou zpěvačkou Florence Welchovou patřila mezi návštěvníky Colours už roky k nejžádanějším, do Česka přijede poprvé. Dalšími oznámenými interprety jsou angličtí The Cure, zpěvák Rag'n'Bone Man, postrocková kapela Mogwai nebo interpretka žánru fado Mariza.

Metallica

18. srpna, Letiště Letňany, Praha

Před čtyřmi lety skupina koncertovala ještě na pražském Výstavišti. Letos už zaplnila O2 arenu, kde nečekaně zahrála coververzi Jožina z bažin od Ivana Mládka. Příští rok si Metallica troufne na největší scénu v hlavním městě − vystoupí pod širým nebem v Letňanech.

Ariana Grandeová

8. září, O2 arena, Praha

Poprvé do Česka přijede pětadvacetiletá americká zpěvačka Ariana Grandeová, v jejíž hudbě, zprvu orientované na teenagery, se potkává soul s popem, hip hopem a elektronickou taneční muzikou. Grandeová se vloni nečekaně ocitla ve středu zájmu světových médií, když se při jejím koncertu v anglickém Manchesteru odpálil sebevražedný útočník a zabil 22 lidí a dalších 139 zranil. Zpěvačka ale vyvázla bez zranění a obětem teroristického útoku třináct dnů nato vzdala hold charitativním vystoupením.