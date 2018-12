Dlouhý volební den se přehoupl do hluboké noci, komise posčítaly většinu hlasů a prezident Donald Trump ohlásil velké vítězství své strany. Ve skutečnosti přeháněl. Listopadové doplňovací volby do amerického Kongresu republikánům nevyšly. Ztratili většinu v dolní Sněmovně reprezentantů a od 3. ledna, kdy začne nový Kongres úřadovat, se bude Trump dělit o moc s demokraty. Prosadí už jen ty zákony, které mu oni dovolí.

Místo "oni" bychom ale měli napsat "ony". Právě ženy rozhodly o tom, že chtějí, aby Trump podléhal kontrole Kongresu. Zatímco muži volili většinou republikány, s náskokem pěti procentních bodů před demokraty, mezi ženami to bylo více než trojnásobně naopak. S předstihem 16 procentních bodů daly přednost demokratům, a ti získali dolní komoru Kongresu.

Ženská revolta proti Trumpovi se promítla i do toho, že v listopadových volbách kandidoval rekordní počet žen. Historický rekord nakonec padl i v tom, kolik jich v Kongresu od ledna zasedne. Celkově to bude 126 žen, z toho 102 právě ve Sněmovně reprezentantů − v drtivé většině jde o demokratky, které obsadí 90 křesel.

Alexandria Ocasiová-Cortezová (29) Rodačka z newyorského Bronxu po střední škole odešla do Bostonu, kde vystudovala ekonomii a mezinárodní vztahy. Pak se vrátila do Bronxu, kde pracovala jako číšnice nebo vydavatelka knih pro děti. Působila jako stážistka pro senátora Edwarda Kennedyho a zapojila se do kampaně Bernieho Sanderse. V červnovém souboji o demokratickou kandidaturu ve 14. newyorském obvodu nečekaně porazila vlivného Josepha Crowleyho.

Pokud to novináři někdy přehánějí se zjednodušujícími nálepkami, trefila to americká média přesně, když volební rok 2018 nazvala Rokem ženy. Odpor proti Trumpovi a jeho politickému stylu navíc přivedl do Kongresu ženy tak různorodé, že ani to americká politika předtím nezažila.

Ve sněmovně zasednou vůbec poprvé dvě indiánky, dvě muslimky, za stát Texas se objeví první hispánská poslankyně a v Massachusetts poprvé zvolili černošku.

Konkrétní tvář ale Roku ženy dává "děvče z Bronxu". Samu sebe tak v předvolební kampani nazvala Alexandria Ocasiová−Cortezová, která se ve svých 29 letech stala vůbec nejmladší ženou v historii USA zvolenou do Sněmovny reprezentantů.

V tradičně demokratickém okrsku, který v New Yorku zahrnuje vedle části Bronxu ještě část čtvrti Queens, snadno vyhrála nad republikánským soupeřem. Listopadové volby ale byly jen předem očekávaným završením jejího úspěchu. Překvapila už dříve, když v červnu v demokratických primárkách porazila dlouholetého kongresmana Joea Crowleyho.

Šestapadesátiletý Crowley přitom zastupoval okrsek známý světové veřejnosti hlavně z filmů o newyorské mafii dlouhých 20 let. V posledních 14 letech neměl ve straně žádného vyzývatele. V Kongresu patřil do nejvyššího demokratického vedení, mluvilo se o něm jako o možném nástupci demokratické předsedkyně Nancy Pelosiové. A najednou ho ze sedla vyhodí do té doby neznámá mladá žena, která nikdy předtím nezastávala žádnou volenou funkci?

Pro Crowleyho to musel být hořký šok, pro příznivce Ocasiové−Cortezové naopak senzace. Obecně to signalizuje jednu věc. Trumpovo vítězství v prezidentských volbách 2016 a dosavadní dva roky jeho vlády podnítily aktivní odpor v celém demokratickém táboře. Situace navíc velmi pravděpodobně přispívá k radikalizaci především mladších demokratických voličů, jejichž názory jsou levicovější než zbytku demokratické základny. To ve výsledku směřuje k ještě větší polarizaci amerického voličstva a celé americké společnosti.