Má svůj rituál. Uzavřít se před zápasem do sebe a dvě minuty meditovat, než bezstarostně, v duchu osobité přirozenosti vyrazí před zaplněné tribuny posouvat své limity stále dál. Stojí si za tím, že může být lepší. Tohle přesvědčení je pro něj největší motivací. Muž přezdívaný "Pasta" chce být rychlejší, touží vypěstovat v sobě umění důraznější střely i přesnější přihrávky a hodlá mnohem zodpovědněji pomáhat v obraně.

Tohle chtějí všichni ambiciózní mladíci bez ohledu na národnost, jichž se v poslední době do NHL natlačilo ohromné množství. V čem spočívá výjimečnost Davida Pastrňáka? Má neuvěřitelný talent, podepřený velkou mentální silou. Usměvavý kluk a pohodář, hovořící se silným severomoravským přízvukem, se ani pod tlakem jen tak nerozsype.

Počátkem letošního roku mohl bilancovat. Anebo vzpomínat. Třeba jak ho na zimní stadion v rodném Havířově v pouhých třech letech jen s krasobruslařskými bruslemi přivedla maminka Marcela. Mladší z jejích dvou synů se ale záhy zařadil mezi výjimečné žáky, schopné přeskakovat věkové kategorie. Než začal chodit do školy, už se za pukem proháněl coby "postrašená" posila první, druhé i třetí třídy. Atmosféru A týmu havířovského klubu okusil v patnácti. A pro riskantní, avšak prospěšný přesun do Skandinávie se rozhodl stále v dorosteneckém věku. A rovnou jako šestnáctiletý se začal prosazovat ve švédské druhé nejvyšší soutěži v barvách Södertälje.

David Pastrňák Narozen 25. května 1996 v Havířově

Výška a váha: 183 cm, 82 kg

Držení hole: vpravo

Číslo dresu: 88

V roce 2014 draftován do NHL jako celkově 25. hráč týmem Boston Bruins

Aktuální klub: Boston Bruins (NHL)

Předchozí kluby: HC AZ Havířov (U16), HC Oceláři Třinec (U18), Södertälje SK (Švédsko), Providence Bruins (AHL)

Úspěchy: dvojnásobný vítěz ankety o nejlepšího hokejistu ČR Zlatá hokejka (2017, 2018), stříbro z MS do 18 let (2014)

Bilance v NHL (k 18. prosinci 2018): 288 utkání, 115 gólů, 129 asistencí, 244 bodů

Bilance v reprezentačním mužstvu seniorů: 24 utkání, 6 gólů, 13 asistencí, 19 bodů

Nejdůležitější okamžik na jeho cestě mezi elitu přišel v roce 2014. Na talentovaného mladíka ukázali v prvním kole draftu lidé od jednoho ze šesti zakladatelských klubů NHL. Splnilo se mu přání, vysněné ve společných představách ještě s předčasně zesnulým tatínkem. Sotva plnoletý vyrazil směr Boston.

Hejdukova padesátka čeká na překonání

Tohle není novinka: pokud se chce talentovaný hokejista prosadit v těžké konkurenci a ještě ke všem co nejdříve, musí nastat souhra příznivých okolností. A v tomto ohledu mu osud přál. V týmu Providence, v nižší zámořské soutěži, kde se takoví mladíci mají ukázat, střílel i nahrával, a jakmile se v sestavě Bruins otevřela mezírka na soupisce, s visačkou "hráč měsíce v AHL" ji okamžitě zaplnil. V podstatě natrvalo − v prvních dvou sezonách strávil v rezervním týmu Providence pouhých 25 utkání.

Hned začal měnit historické tabulky. Poprvé 10. ledna 2015, kdy proti Filadelfii jen dvakrát vystřelil a byly z toho dvě branky. O třetí do opuštěné klece ho připravil čas − těsně předtím, než puk překročil brankovou čáru, uběhla poslední vteřina zápasu. Premiérového gólu v NHL se dočkal ve věku 18 let a 230 dnů, překonal o několik dnů i Jaromíra Jágra. Letos v říjnu mohl Pastrňák bilancovat podruhé. I k dalšímu individuálnímu milníku se dostal vcelku rychle. Pouze Petr Klíma a Jágr nastříleli prvních sto branek v NHL dříve než on. Zvládli to za 231, respektive 245 utkání. A nespoutaný blonďatý živel z Havířova? Ten to dokázal na začátku letošní sezony v zápase číslo 259.

V páté sezoně za mořem dává na odiv účinný mix ofenzivních instinktů − šikovnosti a odvahy. Však je při svém mládí komplexním a kreativním hráčem. Ačkoliv nejraději operuje na levé straně kluziště, mezi tyče pálí jako o život tu zleva, tu zprava. V pravý čas dokáže i nahrát a zároveň překvapit. Udělat něco, co protivník nečeká. Proč? Výborně čte hru a vyniká neotřelými nápady. To vše plus přirozený tah na branku z něj dělá extrémně nebezpečného útočníka. Obránci soupeřů už vědí, že mu nesmějí dát prostor, musí být u něj co nejvíc natěsno, protože jakmile nabere rychlost, je těžké, až nemožné ho zastavit.