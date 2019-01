Loňský rok měl být pro jadernou energetiku jiný, rozhodující. Politici v čele s premiérem Andrejem Babišem slibovali rozhodnout, zda vznikne nový blok v Dukovanech. Volal po tom generální ředitel ČEZ Daniel Beneš i firmy, které by se na případné výstavbě mohly podílet. Po dvanácti měsících jsou na tom úplně stejně jako před rokem. Nerozhodlo se vůbec nic a nevypadá to, že by řešení mělo přijít v nejbližších měsících nového roku.

Experti už několik let varují, že času není nazbyt. Stále se počítá s tím, že současné čtyři jaderné bloky v Dukovanech se začnou odstavovat od roku 2035. Podle šéfky úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové se ale kvůli povolovacím řízením nový blok bude stavět nejméně do roku 2040. Státní energetická koncepce říká, že Česko by pak mohlo být postaveno před nutnost elektřinu dovážet.

Politická nerozhodnost je už v tom, že není jasné, jak nový blok financovat. To se táhne od roku 2014, kdy ČEZ kvůli ekonomickým rizikům ukončil tendr na výstavbu dvou nových reaktorů v Jaderné elektrárně Temelín. Od té doby se debata neposunula ani o píď.

30 měsíců trval tendr na výstavbu třetího a čtvrtého bloku v Jaderné elektrárně Temelín. ČEZ ho v nejasné ekonomické i politické situaci ukončil 10. dubna 2014.

Nikdo zatím neřekl, že ponese finanční rizika za extrémně nákladný projekt v řádu stovek miliard. Stát, pro který se jedná o strategický projekt, by vše nejradši hodil na ČEZ, kde vlastní 70 procent. Vedení firmy to odmítá s argumentem, že by mu za to hrozily žaloby od menšinových akcionářů, které státní strategie nemusí zajímat.