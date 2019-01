Automobilka Škoda Auto se veze na vlně úspěchu. Rok 2017 byl pro ni vůbec nejúspěšnějším v historii a rok 2018 ho ještě v mnoha ohledech překoná. Alespoň co se týče prodejů aut. Přestože ještě firma nemá finální čísla, podle dosavadních odhadů automobilka překoná rekord z předloňska, kdy po celém světě dodala svým zákazníkům více než 1,2 milionu vozů.

Letošní rok bude pro automobilku z Mladé Boleslavi, která je součástí německého koncernu Volkswagen, v mnoha ohledech přelomový. "Rok 2019 bude představovat mimo jiné začátek elektromobilní éry s příchodem elektrického Citigo a pak také představením plug-in hybridu Superbu," popisuje Petr Knap, vedoucí oddělení pro automobilový sektor v poradenské společnosti EY.

Škoda začíná být stejně jako další automobilky pod stále větším tlakem Evropské unie. Ta již příští rok výrazně omezí množství zplodin, které mohou nově vyrobená auta vypouštět z výfuků. Automobilky budou muset srazit průměrné emise u vyrobených aut, jinak budou platit miliardové pokuty. Do roku 2025 se navíc regulace ještě výrazně zpřísní.

Dvě klíčové události roku 2018 Boj o vyšší platy ◼ První čtyři měsíce roku 2018 se ve Škodovce nesly ve znamení kolektivního vyjednávání. Odboráři požadovali dvouciferné zvýšení mezd. Na to firma zprvu nechtěla přistoupit, odbory však byly v extrémně silné pozici.

◼ Automobilka se potýkala s nedostatkem lidí a narážela na kapacitu svých závodů. Potřebovala proto mimo jiné, aby zaměstnanci chodili do práce na víkendové směny. Odboráři ale naopak pohrozili stávkou a zrušením některých směn, čímž by paralyzovali výrobu.

◼ Škoda Auto jim proto nakonec ustoupila a zvedla mzdy o 12 procent. Výrazně také navýšila bonusy. Průměrná mzda v mladoboleslavské automobilce díky tomu loni překročila hranici 50 tisíc korun. Nová pravidla EU ◼ V září 2018 začala v Evropě platit přísnější pravidla pro měření emisí u nových automobilů. Všichni výrobci museli nechat otestovat své modelové varianty a získat tak pro své vozy homologaci, aby je mohli i nadále prodávat.

◼ Škoda stejně jako další automobilky nestihla do září homologovat všechny své modely. Desítky tisíc aut proto na podzim vozila na odstavné plochy, které si dočasně pronajala. Šlo například o část letiště v Milovicích. Na těchto místech auta parkovala, dokud nezískala potřebná razítka a nemohla jít do prodeje.

◼ Škodě se proto v posledních měsících loňského roku propadly prodeje o desítky procent. Letos už by měla firma mít potřebná razítka pro všechny své modely.

◼ Kvůli novým pravidlům musí automobilky testovat více vozů, celý proces trvá déle a v neposlední řadě je nákladnější. Měřicí laboratoře loni kvůli extrémní poptávce nestíhaly.

Loňský rok v tomto ohledu navíc negativně ovlivnila nová pravidla pro samotné měření emisí. Zatímco dříve mohly automobilky testovat vozy v laboratořích, nově musí být auta prověřována za reálného provozu. EU tímto způsobem chtěla docílit toho, aby emise oxidu uhličitého uvedené na papíře více odpovídaly realitě. Většina automobilek včetně Škody však nestačila včas homologovat všechny své modely a od září, kdy pravidla začala platit, tak nemohly prodávat některé typy vozů. Škodě se proto na podzim propadly prodeje o desítky procent. Namísto aby vozy mířily k dealerům, byly zaparkovány na odstavných parkovištích. Až ve chvíli, kdy získaly homologaci, mohly k zákazníkům.

Největším současným problémem Škody zůstává především nedostatečná kapacita jejích dosavadních závodů. "Poptávka po našich vozech je tak vysoká, že bychom příští rok dokázali prodat o 200 tisíc aut více, než vyrobíme," uvedl ke konci roku šéf Škody Auto Bernhard Maier. Současné továrny jsou podle něj vytíženy na 119 procent, přičemž ještě zvýšit poptávku by měla chystaná nabídka nových modelů. Ta bude zahrnovat až 20 nových modelů do konce roku 2020. Jednu z novinek Škoda představila na podzim − šlo o nástupce Rapidu, který ponese jméno Scala.

Vysokou poptávku se Škodě zatím snaží pomoct uspokojit mateřský koncern Volkswagen ve svých výrobních závodech. Část vozů Yeti a Octavia se do Evropy dováží z Ruska, z Mladé Boleslavi se zase vozí karoserie Fabií do Osnabrücku na lakování. Tam se také částečně přesune výroba vozu Karoq. Již letos by se tam mohlo vyrobit zhruba 45 tisíc těchto vozů.

Nový závod v Česku nebude

Zcela klíčová však pro Škodu Auto bude výstavba nového závodu na zelené louce, kterou v listopadu oficiálně potvrdil Volkswagen. Ten letos rozhodne o tom, kde nová továrna na škodovky vyroste. Jisté je, že to nebude v Česku. A to mimo jiné i kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti, a to i v rámci EU. Obtíže se sháněním kvalifikovaných pracovníků nepociťuje jen největší tuzemská automobilka, ale takřka všechny firmy v Česku. Škoda, která ve svých třech českých závodech zaměstnává na 30 tisíc lidí, musí podobně jako další zaměstnavatelé shánět nové pracovníky za hranicemi − především na Ukrajině.

Volkswagen již naznačil, že nový závod by mohl vzniknout právě v některé ze zemí východní Evropy. Spekuluje se například o Bulharsku či Turecku. Samotná výstavba by měla zůstat v režii mladoboleslavské automobilky. "To dále posiluje pozici Škody Auto jako značky koncernu VW," vysvětluje Knap z poradenské společnosti EY.