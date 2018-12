Na otázku, zda by Česká republika měla vstoupit do eurozóny, nejde dát podle ekonoma České spořitelny Michala Skořepy jednoznačnou odpověď. "Jsou tam výhody a nevýhody a není nic, co by významně dominovalo," řekl mimo jiné v rozhovoru pro HN.

HN: Jaký je váš osobní názor na přijetí eura a nebude to nakonec spíš politické rozhodnutí než ekonomické?

Byly doby, zhruba deset patnáct let zpátky, kdy byla situace z mého pohledu docela jasná − vstupovat by se nemělo, protože naše konvergence, tedy dohánění západních zemí, byla slabá. Smysl by to tehdy nedávalo už jen z makroekonomického hlediska. V tomto ohledu je ale nyní jiná situace a hlavně v posledních letech a čtvrtletích se rychle mění. Česká ekonomika se poměrně rychle přibližuje a ještě nějakou dobu bude. A to je úplně nejzákladnější argument, to jest argument srovnatelného bohatství. Že jednu měnu by měly mít země, které jsou zhruba podobně bohaté.

Dnes už mi součet všech faktorů − mikro, makro, regulatorní, otázka vyjednávání, možná i otázka bezpečnostní − jasnou odpověď nedává. Nikdo nemá v hlavě nebo v počítači model, který by to vše dal dohromady a vyšlo by mu ano, nebo ne. Je to na naší voličské intuici nebo případně dáme na názor expertů z ČNB a z ministerstva financí, přestože nebyli demokraticky zvoleni. Já osobně na to nemám v tuto chvíli silný názor. Jsou tam výhody a nevýhody a není tam nic, co by významně dominovalo.

HN: Co příklad Slovenska, které na tom z hlediska konvergence nebylo nijak dobře, ale i přesto se tamní politici rozhodli do eurozóny vstoupit?

Srovnání se Slovenskem je zajímavá věc. Na Slovensku byla silným argumentem pro zahájení procesu přijímání eura snaha zabránit tomu, aby se země vrátila zpátky na předchozí mečiarovský kurz. My máme tu výhodu, že na tak hluboké dno jako tehdy Slováci jsme se nedostali. Zatím. Takže bych řekl, že my máme vstupem méně co získat, a proto je mnohem větší i váhání. Slovensko je pro nás zajímavé i v tom, že vzniká otázka, jestli euro té ekonomice pomáhá, nebo nepomáhá.

Poté, co slovenská koruna před vstupem do eurozóny výrazně posílila, mnozí čekali, že se Slovensko dostane do problémů. Vypadá, že se nedostalo, ustálo to solidně. Když se však podíváme zblízka, vidíme, že třeba nezaměstnanost je tam stále výrazně vyšší než u nás. Nebo že slovenské veřejné finance jsou výrazně zadluženější. Takže jsou tam věci, které naznačují, že tamní ekonomika je ve větších problémech než česká. Jenom se ne tak často dostávají do novinových titulků.