Letošní rok byl pro PPF, největší soukromou finanční skupinu v Česku, obdobím nových projektů: od nákupu telekomunikací a kontraktu na mýtný systém až po plán, jak posílit v českém bankovnictví. Je to důkaz, že pro nejbohatšího Čecha Petra Kellnera jsou tuzemský trh a střední Evropa stále důležitějším pilířem jeho globálního byznysu.

Kellner se od ostatních českých miliardářů vždy odlišoval globálním rozletem a širším byznysovým myšlením. Jako jediný vybudoval finanční skupinu, která dávno přerostla hranice svého domácího trhu i střední Evropy. PPF spravuje majetek asi za 980 miliard korun, téměř tolik, kolik je roční rozpočet České republiky. Investice na domácím trhu směřují převážně do finančních služeb, telekomunikací, biotechnologií a nemovitostí.

"PPF umí identifikovat a realizovat transakce globálně, ale vnímá i příležitosti v domácím teritoriu. Ty pak umí realizovat s dostatečnou finanční silou," říká Petr Kováč, řídící partner poradenské firmy C Corporate Finance, který více než dvě desítky let radí firmám, například při fúzích a akvizicích. Podle něj poskytuje středoevropský region stále "zajímavé příležitosti a PPF je jako silný domácí hráč umí identifikovat a mnohdy i kreativně vytvářet". Mluvčí PPF Zuzana Migdalová odmítla směřování skupiny komentovat.

V zahraničí se poslední dvě desetiletí PPF soustředila hlavně na byznys spotřebitelských půjček prostřednictvím firmy Home Credit. Miliardář vsadil na to, že čím dál víc lidí v Rusku, Číně, Indii, nebo Vietnamu bude chtít žít jako na Západě a bude si chtít na splátky koupit ledničky, televize či mobily.

Letos ale PPF přišla hned s několika projekty na domácí půdě. Tím největším je plán na sloučení místního splátkového byznysu Home Creditu a Air Bank s bankou Moneta za 20 miliard korun. Firmy se předběžně dohodly, že by ke spojení mohlo dojít příští rok. PPF by inkasovala od Monety téměř sedm miliard korun a v nové firmě, která by se jmenovala Air Bank, by Kellnerova skupina získala téměř čtvrtinový podíl. V Česku tak může vzniknout druhý největší prodejce spotřebitelských úvěrů a konkurent velkých bank.

11 miliard

korun vyplatí stát konsorciu CzechToll za deset let správy mýtného systému a výběr poplatků od kamionů pomocí satelitů.

"PPF tím z mého pohledu posiluje svoji pozici v oblasti finančních služeb. Propojení vytváří potenciál jak pro další generický růst, tak pro akvizice, a to možná i v oblasti fintech projektů," říká Kováč z C Corporate Finance. Podle Kováče i jiných odborníků je to pro PPF cesta, jak být v bankovní skupině, která bude dost silná na to, aby diktovala ceny a nastavovala podmínky na trhu.

Analytik pražské pobočky poradenské firmy Deloitte Roman Lux například říká, že zatímco PPF je dosud v pozici vlastníka sice atraktivní, vyzývatelské, ale přece jen malé banky, posunula by se na pozici klíčového akcionáře páté největší banky na trhu. "To už je hráč, který rozdává karty," podotýká Lux.