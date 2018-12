Německo se stalo další evropskou zemí, kde si ti, kteří se necítí být ani mužem, ani ženou, mohou po předložení lékařských podkladů zažádat o úpravu zápisu v matrice a dokladů. Německo, stejně jako Nizozemsko či Rakousko, k tomu přistoupilo poté, co jejich Ústavní soudy rozhodly, že povinnost uvádět pouze mužské nebo ženské pohlaví je diskriminační. V Evropě umožňují uvést třetí pohlaví v dokumentech ještě Dánsko a Malta.

Ve světě třetí pohlaví uznávají například Austrálie, Pákistán, Indie, Nepál, Nový Zéland, Filipíny, Thajsko, Kanada či Britská Kolumbie. Letos na podzim se přidala i Uruguay. Ve Spojených státech třetí pohlaví uznává Oregon, Kalifornie, Washington DC, letos přibyly státy Maine, Arkansas, New York a Colorado. V roce 2020 umožní výběr genderu svým občanům, kteří to schválili v referendu, i Tchaj-wan. Jen minimum zemí ale vyžaduje ke změně pohlaví lékařskou zprávu.

Třetí pohlaví, označené slovem "ze", "divers", "X" či "inter", "non-binary," vede vítězné tažení světem. Že nejde jen o ústupek jednotlivcům, dokazuje například to, že se jen v Německu ke třetímu pohlaví hlásí na osmdesát tisíc lidí. Podle studie z roku 2012 osm až dvacet procent lidí může pociťovat pohlavní neukotvenost (cítí se být něčím jiným, než jim nabízí vrozené pohlaví). Zhruba šest procent z nich se podle dalších odhadů necítí být jednoznačně ani mužem, ani ženou.

Výchova v neutru

Stovky tisíc lidí, jež se necítí dobře v roli vrozeného pohlaví, mají obrovský vliv na společnost i na ekonomiku. A to hned od narození. Podle expertů z Nameberry, největšího světového webového portálu, který se věnuje jménům dětí, genderově neutrální jména vyhledává stále více rodičů. Jejich názor na to, co vlastně je genderově neutrální jméno, se ale mění v čase. Jestliže dřív bylo odvážné pojmenovat dívku Charlie či Jamie, nyní rodiče vybírají skutečně bezpohlavní jména. Mezi top deset jmen nyní patří například Justice, Briar, Campbell, Finley, Journey, Robin či Story.

Samozřejmostí je také genderově neutrální výchova. Mezi doporučené hračky pro třetí pohlaví pak třeba patří dřevěné kostky a základní sada lega. Z plyšáků je to například medvídek, tučňák či pejsek. A samozřejmě sady na kreslení a malování či hudební nástroje, protože jak tvrdí experti − umění bylo a je genderově neutrální. To samé platí i pro deskové hry, ať už je to Člověče, nezlob se, či Monopoly. Výchova dětí bez ohledu na vrozené pohlaví se stala hitem mezi celebritami. Všeobecně se ujímá názor, že pohlaví patří podobně jako například náboženství k tomu, o čem by si měl člověk rozhodnout v dospělosti sám. A výchova by jej neměla ovlivňovat.

Třetí pohlaví už ovlivnilo i herní průmysl. K nedávnému sedmdesátiletému výročí hry Scrabble Elie Dangoor, předseda Světové asociace anglicky hovořících hráčů Scrabblu, představil nové slovo. Je jím "ze", tedy označení pro třetí pohlaví.

Neutrální lidé razantně vstoupili i do ekonomiky. S nástupem nové legislativy, která umožňuje veřejně projevit vlastní pocity, pochopila finanční potenciál řada firem. A uzpůsobila svůj marketing − a někdy i produkty. Jako první na světě letos v polovině prosince představila neutrální kolekci oděvní skupina H&M. Partnerem této kolekce je švédská značka Eytys, prodávat se začne koncem ledna. Kolekce zahrnuje pohlavně neurčenou obuv, oblečení a doplňky pro dospělé i děti. Neutrálnímu přístupu odpovídá i výběr barev této kolekce − dominuje lahvově zelená, béžová, khaki a samozřejmě černá a bílá. Oděvy volně splývají po těle, nemají tendenci zvýrazňovat postavu nositele.

Lze očekávat, že s podobnou kolekcí se záhy setkáme i u jiných velkých značek. A nejen v oblečení.

Neutrální "intersex" parfémy nabízí řada výrobců luxusní kosmetiky. Výhledově, pokud bude poptávka, neexistuje jediný důvod, proč by neměly vzniknout speciální řady pleťové kosmetiky a líčení. Trh neutra je nový a neomezený. A firmy to vědí.

Zvonokosy a ti další

Satirická knížka Gabriela Cheval­liera Zvonokosy z roku 1934, jejímž hlavním motivem je stavba veřejných záchodků, jež městys rozdělila na dva tábory − Záchodobijce a Záchodomilce −, by nyní s nástupem třetího pohlaví mohla pokračovat. Zprávy ze světa, kde se rozhodli vyjít vstříc požadavkům všech, leckdy připomínají víc grotesku než realitu.

Například Home Office, jeden z vládních odborů Británie (má na starosti například imigraci, obranu a právo), zrekonstruoval za 40 tisíc liber deset ženských a pánských toalet na unisexové. Cílem rekonstrukce prý byly příjemné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance. Nyní ovšem úřad řeší stížnosti žen na to, že unisexové toalety používají především muži, kteří navíc zapomínají zavřít dveře. Jak se k tomu staví třetí pohlaví, ze zprávy nevyplývá.

V létě obdobný problém řešila Oxfordská univerzita. Studenti v lednu odhlasovali přeměnu pohlavně vyhraněných toalet na neutrální na většině kolejí. Výsledkem byly společné toalety pro všechny, které nemají pisoáry. O pár měsíců později (jiní) mužští studenti ze Somerville College vyhlásili tažení za návrat pisoárů, přičemž jejich návratu chtěli dosáhnout močením na podlahu genderově neutrálních záchodků. Nezdařilo se. Společné označení toalet ale nevyhovuje ani trans osobám. Zástupce komunity LGBT namítl, že nové označení toalet nemá na ty, kteří je potřebují, skutečný pozitivní dopad.