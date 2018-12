Letošní rok byl opět rokem hypoték. Celkový výsledek překoná původní odhady trhu, že kvůli přísnější regulaci ze strany České národní banky objem nových úvěrů klesne ke 200 mi­liardám korun.

"Objem celkově poskytnutých hypoték letos odhaduji na 214 až 218 miliard korun," říká Libor Ostatek, šéf makléřské společnosti Golem Finance, která spolupracuje s většinou bank. Celoroční výsledek se tak přiblíží dvěma rekordním předchozím rokům.

Jedním z důvodů může být to, že banky často obcházely požadavek centrální banky, aby se klienti nezadlužovali až na celou hodnotu pořizované nemovitosti. Většině žadatelů banky sice poskytovaly hypotéku jen do 80 procent hodnoty pořizované nemovitosti, zároveň si klienti mohli dofinancovat nákup nemovitosti dalším úvěrem od jiné společnosti. Další regulace, která výši úvěru podmiňuje příjmy žadatele, začala platit až v říjnu a do čísel se naplno projeví až příští rok.

Hypotéky navíc poslední dobou výrazně zdražily − mezi říjnem a listopadem průměrná sazba podle ukazatele Fincentrum Hypoindexu vyskočila o 0,12 procentního bodu na 2,78 procenta. To je nejvýraznější meziměsíční nárůst za posledních deset let. Po většinu roku se ale pohybovaly sazby na nízké úrovni kolem 2,5 procenta. A to přesto, že ČNB letos zvedla svou základní sazbu, od které se odvíjejí ceny zdrojů pro úvěry, celkem pětkrát.

Kvůli silné konkurenci a ve snaze nabrat co nejvíc klientů před dalším zpřísněním podmínek od října však banky se zdražováním hypoték nespěchaly a teprve v posledních dvou měsících to částečně dohánějí. Pro srovnání − před rokem banky hypotéky půjčovaly v průměru za 2,19 procenta, přitom základní sazba ČNB letos vzrostla o 1,25 procentního bodu na 1,75 procenta.

Mnohem větším problémem než růst úroků jsou ale ceny a dostupnost vhodných nemovitostí. "Ceny vlastního bydlení tím už narazily na příjmové možnosti Čechů, zejména mladých rodin, lidí s jedním příjmem a lidí v Praze," říká Ostatek. Růst cen bytů nadále předhání průměrný růst mezd.