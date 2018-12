Další video se přehraje za deset vteřin. Podobnou hlášku dnes znají tisíce lidí, kteří si pouští své oblíbené seriály na on-line televizích Net­flix nebo HBO Go. Také sociální sítě Twitter, Instagram či Facebook umí výborně "zaháčkovat" své uživatele, aby na nich trávili hodiny denně. Tento přístup kritizuje nizozemská expertka na internet věcí Lorna Gouldenová ze společnosti Conclusion Digital.

"Většina aplikací bere lidem čas a nejsou uživatelsky přívětivé. Ve skutečnosti by je ale zákazníci možná používali raději, kdyby si po šesti měsících neuvědomili, že kvůli nim přišli o společenský život, protože se stali závisláky," uvedla na konferenci Power of Data pořádané Hospodářskými novinami Gouldenová. Ta šestnáct let působila jako vývojářka u výrobce elektroniky Philips. Před několika lety z firmy odešla a nyní společnostem radí s internetem věcí, tedy vzájemně provázanými přístroji, jež spolu komunikují. Hlavně jí jde o to, dívat se na věc z uživatelského pohledu.

Podle ní lidé touží spíše po tom, aby jim technologie čas šetřily. "Internetové televize by si měly říct: 'Jestli nám lidé platí roční předplatné, proč nás má zajímat, jestli službu používají hodinu, nebo šest hodin denně?' Jsme stále v začátcích. Ty firmy chtějí ukázat, že jsou úspěšné. Snaží se potěšit investory čísly o tom, kolik času na nich uživatelé tráví," dodává Gouldenová, podle které je však současný obchodní model pro internetové společnosti dlouhodobě neudržitelný.

Největší hodnotou jsou lidské emoce

"Jsem ale kriticky optimistická. Do budoucna vidím naději, že tento přístup začnou razit i internetové giganty jako Facebook nebo Netflix," dodává Gouldenová. První známky toho, že digitální firmy berou tyto trendy na vědomí, jsou například nové funkce Facebooku nebo iPhonu, které lidem zobrazují, kolik času na nich uživatelé tráví, nebo umožňují nastavit připomenutí, až uživatel překročí nastavený časový limit.