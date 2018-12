Když Angela Merkelová na prosincovém sjezdu německých křesťanských demokratů (CDU) předčítala seznam významných členů strany, kteří zemřeli v posledních měsících, zabralo jí to několik minut. Jen šest procent členů strany je mladších 30 let. Jako by i to bylo symbolem faktu, že CDU potřebuje novou krev.

Aby nedošlo k omylu − křesťanským demokratům se stále daří docela dobře. Podle průzkumů by blok, který CDU tradičně tvoří se svou sesterskou stranou, bavorskou křesťansko-sociální CSU, volila skoro třetina Němců. To je výsledek, který by jim jiné tradiční politické strany napříč Evropou mohly závidět. Včetně těch českých.

Faktem ale je, že i CDU a CSU se začínají dostávat do problémů, jak ukázaly říjnové volby ve spolkových zemích Hesensko a Bavorsko. Strany v nich sice opět zvítězily, ale s podstatně menším ziskem než dřív. A taky v celostátních průzkumech už podpora CDU/CSU nedosahuje čísel, na něž byly zvyklé.

13 let vládne z pozice spolkové kancléřky Německu Angela Merkelová. Pokud ve funkci vydrží ještě rok, vyrovná Konrada Adenauera. Rekordmana Helmuta Kohla, který vládl 16 let, by dohnala v roce 2021. To je ostatně rok, ke kterému chce v německé politice skončit.

"Je čas na novou kapitolu," reagovala na tento vývoj Merkelová, která je předsedkyní CDU už 18 let, tedy od roku 2000. Na prosincovém sjezdu již o tuto funkci znovu neusilovala. Že strana potřebuje změnu, tedy přiznala i ona.

Kancléřkou Merkelová zůstává dál − v tomto křesle sedí od roku 2005 a chtěla by pokračovat až do roku 2021, kdy končí současné volební období. Není ale vyloučené, že i z tohoto úřadu nakonec bude muset odejít předčasně.

Politické odcházení Angely Merkelové letos nabralo poměrně rychlý spád. Ještě loni na podzim CDU společně s CSU opět přivedla k dalšímu volebnímu vítězství, už čtvrtému za sebou. Zařadila se tak po bok velkých kancléřů německé poválečné minulosti, Konrada Adenauera a Helmuta Kohla. Je pravda, že CDU/CSU dostala jen třetinu hlasů, což byl nejhorší výsledek od roku 1949.

Zároveň však trochu zapadl fakt, že zhruba stejný byl výsledek tohoto uskupení ve všech volbách za posledních 12 let, s výjimkou mimořádného úspěchu (41,5 procenta), kterého docílilo v roce 2013.