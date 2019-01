Růst cen bytů sice v uplynulém roce zpomalil, pořád ale dosahoval vyšších jednotek procent a v některých lokalitách bylo tempo zdražování ještě vyšší. Silně to pociťují lidé z Brna a Prahy. Tedy měst, která tvoří podle počtu prodaných bytů více než dvě třetiny tuzemského trhu s bydlením.

Průměrná cena bytů inzerovaných developery v Praze v průběhu třetího čtvrtletí vycházela skoro na 103 tisíce korun za metr čtvereční. To je meziročně více než o 17 procent. A v říjnu průměrná nabídková cena novostaveb dále vzrostla. Podle poradenské firmy Deloitte už přesahuje 104 tisíce korun.

Většina lidí si takové ceny už nemůže dovolit nebo za byt nechce dát tolik peněz. Kupuje se jich tedy méně. Od července do září prodali developeři v Praze něco přes tisícovku bytů, což byl nejhorší výsledek za posledních šest let. V roce 2017 prodali developeři v Praze 5500 bytů. Za loňský rok to bude podle odhadu developera Trigema kolem pěti tisíc. A méně transakcí se očekává i v ostatních krajských městech.

To se týká především Brna. "Ve srovnání s rokem 2017 očekáváme celkový pokles prodejů novostaveb zhruba o třetinu, na 600 realizovaných prodejů," sdělil František Šudřich, obchodní ředitel brněnského developera Trikaya. Brněnský trh podle něj už dosáhl cenového stropu, který je podle Šudřicha 75 tisíc korun za metr čtvereční. To v případě nového bytu odpovídá průměrné ceně téměř pět milionů korun.

"Poptávka po novém bydlení v Praze je stále silná, avšak nedostatečný výběr, zpřísněné podmínky financování a z mnoha důvodů vysoké ceny vedou k poklesu prodaných bytů oproti roku předchozímu," shrnul uplynulý rok pro HN Petr Michálek, generální ředitel developera Skanska Reality.