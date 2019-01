Zdravotnický personál dostane letos přidáno, pojišťovny začnou přispívat na brýle či berle podle nových pravidel, změny se dotknou i elektronického receptu. Celkem bude v roce 2019 české zdravotnictví hospodařit s 320 miliardami, což je o 13 miliard víc než v uplynulém roce.

Od 1. ledna musí lékaři předepisovat veškeré recepty elektronicky. To sice platilo už pro rok 2018, ovšem pouze na papíře. Před koncem loňského roku tehdy novopečený ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) lékařům slíbil, že je zatím nebude za nedodržování nových pravidel postihovat. Teď už povinný elektronický předpis platí pro všechny bez výjimky.

Ani nyní se ale ordinace v případě ojedinělého porušení zákona nemusí obávat vysokých pokut − ty mohou teoreticky být až dvoumilionové. Vojtěch v České televizi ujistil, že sankce se budou týkat jen těch, kteří budou zákon soustavně ignorovat. Ani v těchto případech ale ministr nechce sahat k nejvyšším pokutám. "Pokud to někdo bude systematicky odmítat, tak by to bylo se sankcí, ale ne s maximální," uvedl.

Když ministerstvo povinné e-recepty zavádělo, jako jednu z největších výhod vyzdvihovalo takzvaný sdílený lékový záznam pacienta. Z něj lékař zjistí, jaké léky už nemocnému předepsali jiní odborníci. A může se tak vyhnout nežádoucí situaci, kdy pacient bere přípravky, které jsou stejné nebo se naopak navzájem "tlučou".

Tuto funkci ale e-recept dosud nemá. Novelu, která by ji uvedla v život, schválila loni v říjnu vláda s tím, že by se lékový záznam spustil letos na jaře. Poslanci ale projednávání předlohy přerušili, termín je tak v ohrožení a možná se posune až na příští rok.

Více peněz pro zdravotníky

Vláda na letošek vyčlenila na platy zdravotníků o šest miliard více než loni. Růst výdělků ale nebude plošný, záležet bude na ředitelích nemocnic. Jistotu mají sestry pracující na směny. Měsíčně dostanou pětitisícový příplatek. Sanitáři a další personál ve směnném provozu si přilepší o dva tisíce korun.

Odbory si stěžovaly, že předchozí vláda zdravotníkům slíbila desetiprocentní růst tři roky po sobě, včetně roku 2019. "Plošný desetiprocentní nárůst by vyžadoval, aby nemocnice veškeré peníze rozdělily na platy, a už by tak nezbylo například na rozvoj nemocnic, centrovou léčbu, inovace či zlepšení podmínek pro pacienty a zaměstnance," odmítl to ministr Vojtěch.