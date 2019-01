Alternativní historie ve stylu co by kdyby je spíše zábava než seriózní věda. Nepochybně si ale mnoho Ukrajinců položilo po revoluci na Majdanu a během války na Donbasu otázku, zda by se toto všechno stalo, kdyby prezidentské volby v roce 2010 nevyhrál Viktor Janukovyč, ale jeho soupeřka ve druhém kole Julija Tymošenková.

Dlouhou dobu to vypadalo, že její šance stanout v čele Ukrajiny nadobro vyhasly. Za Janukovyče skončila ve vězení. Majdan pro ni znamenal svobodu, ale Ukrajince v té době moc nezajímala. Když přišla na náměstí Nezávislosti po útěku Janukovyče do Ruska, lidé na ni reagovali chladně, někteří dokonce pískali. Její klesající popularitu následně potvrdily prezidentské volby v roce 2014. S pouhými 12 procenty hlasů neměla proti Petru Porošenkovi šanci.

O volbách plánovaných na březen to však neplatí. Podle všech průzkumů je Tymošenková v čele a nejenže by Porošenka porazila, ale současný prezident by měl problém vůbec postoupit do druhého kola.

Osmapadesátiletá politička sází na to, že po událostech na Majdanu mnoho Ukrajinců očekávalo zlepšení své životní úrovně a rychlé změny k lepšímu. Teď na billboardech slibuje důchodcům vyšší penzi, zároveň i členství Ukrajiny v Evropské unii a NATO nebo ukončení války na Donbasu za podmínek výhodných pro Kyjev.

"Cílí hlavně na lidi s nižšími příjmy ve středním a vyšším věku. Na ty, na něž nejvíce dopadají ekonomické problémy. Postavila se například proti smlouvě s Mezinárodním měnovým fondem, který pomoc Ukrajině podmínil nezvyšováním penzí," uvádí analytik Vitalij Rybak ze společnosti Internews Ukraine.