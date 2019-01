Společnost Ekospol dříve patřila mezi největší developery v Praze. Svého času firma figurovala v první čtyřce největších hráčů na trhu. To už ale řadu měsíců neplatí. Podle analýzy poradenské firmy Deloitte tento developer v průběhu září a října prodal pouze dva byty, což stačilo jenom na 24. místo. V první desítce firma chyběla i za první tři čtvrtletí roku 2018.

Ani dnes nemá Ekospol zájemcům o bydlení moc co nabídnout. V prodeji má momentálně jeden malý rezidenční projekt v pražské Michli se 36 byty. Ten je ale z poloviny vyprodaný. Za zmínku stojí i to, že z pohledu cen spadá do prémiového bydlení. Ekospol byl přitom dosud spojován s levnějším bydlením.

Firma dále prodává 27 parcel na stavbu rodinných domů ve Kbelích. Podle majitele společnosti Evžena Korce ale Ekospol vlastní pozemky, jež umožňují výstavbu přibližně sedmi tisíc bytů. Zhruba polovina těchto pozemků se nachází v různých částech Prahy. Čtvrt milionu metrů čtverečních pak developer vlastní v Roztokách u Prahy, kde by měly vyrůst převážně samostatné rodinné domy. Zástavbu pozemků tu léta znemožňovala stavební uzávěra a rozvoj lokality nelze čekat ani v nejbližší době. Evžen Korec odhaduje, že výstavba bude vzhledem k velikosti území trvat přibližně 10 let.