To že je nejúspěšnější český politik roku 2018? Čelí podezřením z porušování zákonů, prošetřují ho evropské úřady, občas se proti němu demonstruje. Jenže podle výsledků byl letošní rok pro šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše velmi úspěšný.

Jistě, nezačal dobře. Jeho první, menšinová vláda nezískala v lednu důvěru Poslanecké sněmovny. Potom už ale na stejné půdě prosadil mnohé z toho, co měl v plánu. Ať už to bylo vyslovení důvěry jeho druhé vládě v koalici s ČSSD a za podpory KSČM, před Vánoci schválený státní rozpočet na rok 2019 nebo různé změny zákonů.

Stejně tak se Babišovi dařilo prosazovat věci mimo parlament, výčet těchto jeho úspěchů by byl dlouhý. Zatím naposledy Česko hlasovalo minulý týden proti globálnímu paktu o migraci, přestože jej ještě nedávno podporoval druhý muž vlády Jan Hamáček z ČSSD i ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček. Avšak Babiš prosadil svou, stejně jako se mu to daří v případě různých personálních změn.

Ovšem jako vítěz Babiš nepůsobí. Stačí jej pozorovat zblízka, pustit se s ním do neformálního rozhovoru. Na mnohé otázky reaguje až popudlivě, některým odpovědím se vyhýbá, a když uslyší kritiku, je značně podrážděný. "Nezpochybňujte má slova. A neříkejte, že nemluvím pravdu. Neexistuje jediný důvod, abych končil jako premiér. Moje vláda je úspěšná a já jsem její úspěšný předseda," reagoval zvýšeným hlasem na dotazy HN, jestli by vzhledem k trestnímu stíhání a podezření na střet zájmů neměl z postu premiéra odejít do doby došetření všech podezření.

Kauzy dotací na výstavbu komplexu Čapí hnízdo či ovládání Agrofertu přes lidi ve svěřenských fondech jej dlouhodobě pronásledují a nepochybně ovlivňují Babišovo rozpoložení. Vítězství se mohou velmi rychle změnit v těžké porážky, zejména pokud by byl obžalován, nebo dokonce odsouzen v kauze Čapí hnízdo − či přichycen při střetu zájmů u Agrofertu.