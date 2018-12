Sociální síť Facebook poskytovala osobní data svých uživatelů asi 150 dalším firmám, a to ve výrazně vyšší míře, než dovolují pravidla ochrany soukromí. Například streamovací platformy Netflix a Spotify měly možnost číst soukromé zprávy posílané mezi uživateli této sociální sítě. Prodejce Amazon a internetový portál Yahoo! zase získali přístup k záznamům o přátelích uživatelů Facebooku. Informoval o tom deník The New York Times.