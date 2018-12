Převyprávění biblického příběhu pro 21. století. Flanďáci místo farizejů, ukrajinští dělníci a bezdomovci namísto lidu Palestiny. A náš prezident Ježíš z Nošovic. S těmito kartami se rozhodl hrát letos padesátiletý překladatel Bible a evangelický kazatel Alexandr Flek ve své knižně právě vydané Parabibli. Hru však nezvládl, forma se mu rozpadla a obsah na ni roubuje přespříliš násilně.

Jak v předmluvě Parabible upozorňuje literární historik a kritik Martin C. Putna, touha a potřeba parafrázovat knihu knih je stará skoro jako Písmo samo. Sám uvádí několik příkladů: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od barokního kapucína Martina z Kochemu, lidové pašijové hry, román Ježíšek ve Flandřích od vlámského autora Felixe Timmermanse ze začátku 20. století a další.

My doplňme: hru na to, že se Ježíš narodil tady a teď, hrají s dětmi mnozí současní katecheti, když je vyučují náboženství. Někdy to bývá opravdu legrace. A ještě připomeňme, že jeden z literárních vrcholů aktualizační práce s Biblí je spjat s Čechami. Liberecký rodák Otfried Preussler nenapsal jen Krabata či Malou čarodějnici, ale také nádherný Útěk do Egypta přes Království české. To za biblických časů sousedilo přímo s Palestinou a Svatá rodina prchala před Herodem právě tudy. Preussler zde vzdal hold krajině svého dětství, odkud byla jeho rodina po válce vyhnána, a to v poetickém hávu, s jemnou ironií a vášnivou láskou.

O knize Alexandr Flek: Parabible

(Ilustroval Aleš Novák)

Nakladatelství Biblion 2018, 192 stran, 299 korun

Na nic z toho bohužel Alexandr Flek s nynější Parabiblí dosáhnout nedokáže. Uchvácen možnostmi parafráze hází do jednoho pytle vše, co má po ruce. Sociální sítě, vietnamské večerky, hrabivé politiky, evropské dotace a pochopitelně také doktory teologie, kteří Ježíšovi v žádném případě nemohou porozumět. Inu, proč ne, ale co dál?