V nemocnici v polském městě Gorzów Wielkopolski operuje 91letý Eugeniusz Morawski. Ruce se mu netřesou a zkušeností má více než kdokoliv jiný. Je to unikát i v Polsku, nicméně to, že lékaři nepatří mezi profese, kde je věk až tak zásadní překážkou, dokazuje i jejich postupné stárnutí v Česku. Lékaři ale nejsou jediní. Akademici a profesoři často bádají tak dlouho, až se leckdy zdá, že nejenže zapomněli odejít do důchodu, ale že tu s námi budou neustále. A překvapují bez ohledu na věk, jak potvrdil téměř devadesátiletý matematik, sir Michael Atiyah, který nedávno vystoupil před odbornou veřejností, aby představil své řešení tzv. Riemannovy hypotézy, jednu z největších matematických záhad. Atiyah sice matematiky nepřesvědčil, rozhodně však dokázal, že mu mozek funguje a že má do důchodu daleko.

Bezpochyby jde ve většině případů o výjimečné osobnosti. Nicméně v době, kdy roste věk dožití a vyspělé země s hrůzou přemýšlejí, co se stárnutím populace, se zaměstnávání lidí vyššího věku stává spíš normou než překvapením. Částečné výsledky vidíme už nyní: zaprvé se pomalu (a neochotně) posouvá věk odchodu do důchodu ve většině zemí Evropy včetně Ruska. A zadruhé firmy, které nabízejí zboží či služby, přizpůsobují svoji nabídku generaci 55 a mnohem více plus. A také tuto generaci přestávají ignorovat, co se týká zaměstnávání.

K podobnému závěru nakonec dospěly i české firmy. Ze statistik nezaměstnanosti Úřadu práce ČR sice vyplývá, že nezaměstnaní 55 plus pořád ještě činí celou čtvrtinu všech nezaměstnaných, nicméně poptávku po starší pracovní síle potvrdila poslední data o vývoji zaměstnanosti za třetí čtvrtletí letošního roku, která uvádí, že počet pracujících ve věku 60 let a více podstatně narostl, celkem o 29,3 tisíce lidí.