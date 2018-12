Je dost dobře možné, že rok 2019 přinese zásadní objev, který změní svět technologií na desítky let dopředu. Během následujících dvanácti měsíců se to ale pravděpodobně nikdo nedozví nebo se potenciál nové technologie neprojeví. Role vědců, výzkumníků i futurologů je nevděčná − nejde úplně přesně naplánovat, co a jak se stane a jak rychle se nové objevy podaří prosadit v komerční praxi.

Ani největší změny, které se dotknou stovek milionů lidí v příštím roce, nejsou žádné horké novinky. Operátoři, výrobci telefonů i dalších zařízení se například těší na příchod nové generace mobilních sítí. Na spuštění 5G sítí se ale všichni připravují už více než dekádu.

Velkým technologickým překvapením také brání praxe, kdy výrobci ukazují nové technologie a produkty půl roku i více dopředu. V roce 2019 například mají být hitem telefony, které lze rozložit na velikost tabletu, nebo notebooky, které budou zase o kousek tenčí a úspornější. Oba typy zařízení přitom už byly k vidění dříve, jen je nebylo možné sériově vyrábět.

20 Gbps – 5G Sítě 5G budou v následujícím roce největší téma. Nové sítě mají nabídnout přenosovou rychlost 20 Gbps, což je přibližně stokrát více než běžně dosahované rychlosti v LTE sítích. V praxi budou rychlosti citelně nižší. 3 snímače na zádech telefonu se stávají standardem – tradiční, širokoúhlý (rybí oko) a optický zoom, který objekty přiblíží dvakrát nebo třikrát v závislosti na kvalitě použité optiky. 2 krát budou mobilní sítě posilovat svou pozici na trhu oproti xDSL či wi-fi. Už nyní nabízí LTE v průměru vyšší přenosové rychlosti, a to dvojnásobně ve srovnání s internetem přes telefonní rozvody i wi-fi přípojky. V novém roce by si mobilní sítě měly náskok udržet. 40 tisíc korun ve své nejlepší verzi bude stát nejočekávanější telefon příštího roku – Galaxy S10 od Samsungu. Telefon s touto cenou má mít obří úložiště s kapacitou 1 TB dat (tisíc gigabajtů). Ještě dražší může být varianta s podporou 5G sítí, která se bude prodávat později.

Odhady budoucnosti na několik měsíců dopředu lze navíc provádět spolehlivěji než dříve i díky záplavě úniků informací, ať už jde o pokoutní fotografie z čínských sociálních sítí, nebo o objevení zajímavých produktů přihlášených k certifikaci u regulátorů po celém světě. Díky tomu například víme, že moderní telefony budou mít nahoře místo vykrojení pro fotoaparát a další senzory v následujících měsících jen malé dírky vyříznuté v obrazovce. Díky rostoucímu konkurenčnímu tlaku se navíc už první modely tohoto typu představily v Číně, prodávat se ale budou nejdříve v lednu. Ty nejlepší telefony příštího roku také budou moci ukázat ve stavové liště zbrusu novou ikonku 5G.

Rychlejší mobilní sítě s drahými daty

Největší potenciál ovlivnit život běžného uživatele má příchod nové generace mobilních sítí označovaných jako 5G. Operátoři slibují padesátinásobnou rychlost stahování oproti LTE, desetkrát rychlejší odezvu sítě, nahrazení klasického pevného internetového připojení či propojení chytrých automobilů i milionů senzorů v silnicích, budovách a rozvodech energií. Slibují nové aplikace, obchodní modely a příležitost odemknout zatím netušené možnosti.

Na rok 2019 slibují testovací provoz 5G sítí i čeští operátoři, kteří už nyní nové technologie zkoušejí alespoň v laboratorních podmínkách. Budování sítí nové generace bude v Česku záležet na výsledku aukce potřebných kmitočtů a na podmínkách, které stanoví Český telekomunikační úřad. K aukci by mělo dojít až v polovině příštího roku a zatím to nevypadá, že by český telekomunikační oligopol zrušil datové limity u mobilních tarifů. Optimistická není ani předpověď ohledně příchodu čtvrtého operátora, který by podnítil vznik reálné konkurence, jako je Free ve Francii a Itálii.

Zároveň nelze očekávat naplnění slibů o padesátinásobném zvýšení rychlosti stahování − na jednoho uživatele totiž standardy počítají s maximální rychlostí stahování 1 Gbps, to je "jen" 5−10krát více než maximum současného LTE − ani takovou rychlost přitom uživatelé nemají jak v telefonech využít. V první vlně navíc sítě 5G nebudou tak rychlé. Podobné to bylo u LTE. První měření ukazovala 40 megabitů za sekundu, letos jsme naměřili i 200 Mbps.