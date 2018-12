Počátkem letošního roku řešila pražská soudkyně Jana Miklová případ zmizelého čtyřmilionového dědictví po zemřelém knězi. Vladimír Filipovič z pražských Holešovic odkázal svůj majetek pražskému arcibiskupství. Když ale peníze nedorazily, rozjelo se vyšetřování. Policie zjistila, že částku převedla na několik účtů Zdeňka J., která se knězi měla starat o majetek. Hájila se tím, že jí peníze daroval. Verzi o tom, za jakých okolností to udělal, ale několikrát změnila.

Miklová proto nařídila odposlechy a ty zaznamenaly hovor, který ženu usvědčil. Zdeňka J. v něm přiznala, že peníze přihlásila jako dědictví po své matce. "To jsem udělala dobrej trik, to byl dobrej nápad, mě to stálo dvacítku, ale byl to dobrej nápad," pochválila se před synem a v dalším hovoru se zase svěřila známé, že "po mámě to nezvostalo".

Akční přístup soudkyně se v tomto případu ukázal ještě několikrát. Například v momentě, kdy se Zdeňka J. snažila jednání soudu hatit. Na dobu, kdy měla být u soudu, se objednala k lékaři. Soudkyně lékaři zavolala a zjistila, že zdravotní stav ženy není tak vážný.