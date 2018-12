Stát ani v období, kdy se ekonomice dlouhodobě daří, nedokáže hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Potvrdilo to včerejší hlasování sněmovny o zákonu, dle kterého má stát v příštím roce utratit 1,5 bilionu korun, zatímco příjmy budou jen 1,465 bilionu. Takto postavený rozpočet prošel díky všem hlasům vládních stran ANO a ČSSD, nadpoloviční většinu zajistili komunističtí poslanci.

Česko si znovu naplánovalo deficit. Jeho výše, 40 miliard korun, odpovídá sedmi desetinám procenta výkonu českého hospodářství v příštím roce. Taková hodnota je v souladu s evropskými pravidly. Díky solidnímu vývoji ekonomiky relativní váha státního dluhu dokonce klesne. "Připravili jsme rozpočet, který zohledňuje priority této vlády. Dáváme do investic téměř 80 miliard, nejvíc za posledních deset let," řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Tím ovšem nemizí otazníky. Do rozpočtu přibyly nové výdaje, které dosud stát nezatěžovaly. Ministerstvo financí si například poprvé muselo vyhradit peníze na plošné dotace, z nichž se kompenzuje sleva na jízdném ve veřejné dopravě pro studenty a seniory. Za ně stát v roce 2019 vyplatí šest miliard korun. To za "optimistického" předpokladu, že jsou odhady, kolik peněz si státní i soukromí dopravci budou nárokovat, přesné.

261 miliard korun vyplatí v příštím roce stát svým úředníkům a dalším zaměstnancům.

Jak výrazný zásah do rozpočtu to je, ukazuje srovnání s rozpočtem ministerstva obrany. To i při slibovaném rychlejším přezbrojování, zvyšování početního stavu armády a při zvyšování platů dostane jen o 7,8 miliardy více než letos. Výdaje na obranu tedy budou představovat 1,19 procenta HDP a dvouprocentní hranice, jejíž dosažení Česko slibuje spojencům v NATO, zůstává v nedohlednu.