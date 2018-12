Na řadu tratí, kde byli lidé dosud zvyklí jezdit s Českými drahami, vtrhnou soukromí dopravci. Ti stále častěji úspěšně nabourávají přímé přidělování linek národnímu dopravci, kterému ke konci příštího roku končí většina smluv.

Například Liberecký kraj včera oznámil, že část linek přebere od konce příštího roku Českým drahám společnost Arriva. "České dráhy zatím avizují podstatné zvýšení cen, proto jsme v říjnu oslovili dalších pět dopravců. Do začátku prosince jsme dostali zatím nejvýhodnější nabídku právě od společnosti Arriva," popisuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Z Liberce do Turnova, Semil a Staré Paky by už koncem příštího roku mohly jezdit moderní nízkopodlažní vlaky.

České dráhy dnes na železnici drží téměř devadesátiprocentní podíl. Už koncem příštího roku se toto číslo sníží. Zatímco dosud byla státní firma zvyklá dostávat zakázky na většině tratí bez soutěže, v příštích letech se bude muset kvůli liberalizaci utkávat stále častěji s konkurenčními dopravci. Těm se nově otvírají i státem dotované − většinou − regionální tratě.

Od roku 2023 již nebude možné podle nařízení EU zadávat zakázky na železnici napřímo vůbec. Stát a kraje však už nyní objevují kouzlo konkurence. Ministerstvu dopravy se letos podařilo ušetřit zhruba 300 milionů korun tím, že nepřidělovalo dálkové vlaky automaticky Českým drahám.

Zatím takto dopravcům přidělilo devět dálkových linek. České dráhy zvítězily na třech z nich. Na zbytku uspěla konkurence. Hned několik důležitých tratí získala zmiňovaná Arriva. Za osmiletý provoz dálkových linek dostane od státu zhruba 730 milionů korun, tedy o 200 milionů méně, než kolik si řekly České dráhy. Rychlíky Arrivy budou jezdit například z Prahy do Českých Budějovic.