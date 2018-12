Lidé, kteří chtějí po 29. březnu letět s britskou společností easyJet například z Prahy do Amsterdamu, o svou letenku možná přijdou. A to v případě, že Británie odejde z Evropské unie bez jakékoliv dohody. Tento takzvaný "divoký" brexit by doslova ze dne na den zásadně změnil pravidla, kterými se řídí vztahy mezi státy EU a Británií. Mezi postižené oblasti by patřil i vnitroevropský letecký provoz.

Pokud nastane tato verze brexitu, musela by podle pravidel mezi EU a Británií obratem přestat létat všechna letadla.

Evropská komise předložila návrhy, které by měly tomuto katastrofickému scénáři alespoň částečně předejít. Spoje mezi letišti na britském území a těmi v ostatních 27 státech unie by létaly dál. Britské aerolinky by už ale nemohly provozovat například lety mezi dvěma městy uvnitř EU. Pokud si například neotevřou sídlo v unii nebo v nich většinu nepřevezmou společnosti z Evropy.