Osmdesátimilionový turecký trh je pro řadu českých firem zajímavý i přes letošní pokles tamní ekonomiky a propad turecké liry v řádu desítek procent, k němuž došlo během léta. Do destinace, z Prahy letadlem dostupné za tři hodiny, vyvezli minulý rok zdejší exportéři zboží a služby za 53 miliard korun. Vedle mladoboleslavské automobilky Škoda Auto, pro niž Turecko představuje osmý trh v žebříčku prodejů, vidí v zemi velkou příležitost podnikatelé v energetice. Jak zaznělo v debatě Hospodářských novin na dané téma, příznivou okolností je, že Turecko má od roku 1995 celní dohodu s Evropskou unií.

Investice do vodních elektráren

Jedním z hlavních českých investorů v Turecku je firma Energo-Pro vlastněná podnikatelem Jaromírem Tesařem. Za Bosporem působí už přes deset let a vlastní tam pět vodních elektráren o celkovém výkonu 95 megawattů.

"Pro nás to nebyl rychlý vstup. Kancelář jsme v Ankaře otevřeli v roce 2006 a první investici jsme udělali až o čtyři roky později. Dlouho jsme monitorovali trh a hledali příležitosti, abychom nekupovali draho," řekl v debatě Jakub Fajfr, ředitel pro strategie a rozvoj v Energo-Pro. Firma má v Turecku vlastní lokální tým, nespojila se s žádnou z místních velkých podnikatelských rodin, jako to třeba udělal německý E.ON nebo další český investor ČEZ. Tomu se v zemi příliš nedaří a miliardové investice, hlavně do paroplynové elektrárny Egemer, už prakticky odepsal.

Dobře se orientovat v odlišných podmínkách je klíčové. "Firmy vstupující na turecký trh si musí dát pozor na výkyvy kurzu, omezení plateb v zahraničních měnách a dobře prověřit partnery," řekl Marek Svoboda, který řídí odbor ekonomické diplomacie na ministerstvu zahraničí. Jeho třetí rada je velmi důležitá. Řada tureckých firem, jejichž majitelé se zapletli do pokusu o puč proti prezidentovi Erdoganovi v červenci 2016 nebo, jsou vnímáni jako "nepřátelé státu", čelí postihům. Ty se podle Svobody ale nedotkly více než 22 tisíc zahraničních firem, které vytvářejí asi polovinu exportu Turecka.