Senát se ve středu zabýval návrhem novely služebního zákona. Vláda ho připravila v podobě, jež má řadu vad, které znovu přispívají k politizaci státní služby. Schválení novely v této podobě by znamenalo odstranění hlavních prvků, jež měly omezit možnost neprofesionálních politických zásahů, které státní službu v minulosti paralyzovaly a bránily její profesionalizaci.

Má-li být moderní státní služba efektivní, musí přísně oddělovat funkce a osoby politické od funkcí a osob administrativních. V demokracii se nám totiž vlády střídají tak často, že by s kompletní obměnou úředníků co čtyři roky (anebo i méně) prakticky nešlo nic kloudného připravit. Političtí náměstci zajišťují, že ministerstva a vysocí úředníci plní program zvolené vládní garnitury. Nepolitičtí či "odborní náměstci" hlídají, aby se to dělo profesionálně a efektivně. Tyto funkce nemohou být spojovány. Politické funkce vcelku logicky vyžadují častou personální obměnu s měnícím se politickým klimatem, zatímco funkce administrativní potřebují profesionalitu, která vyžaduje daleko delší kariérní zkušenost ve státní službě.

Nutné oddělení těchto funkcí je v dnešním služebním zákoně garantováno funkcí státních tajemníků. Vládní novela zákona, kterou v říjnu schválila sněmovna, se však pokouší nezávislost státních tajemníků zrušit. Konečným schválením tohoto znění novely by parlament efektivně obnovil politizaci, jež ve státní službě existovala po 20 let. První výhonky depolitizace spojené s přijetím služebního zákona by tak přišly vniveč.