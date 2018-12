Poslední sobotní odpoledne před vánočními svátky je pořádně mrazivé, přesto několik lidí stojí před hlavní branou závodu Škody Mladá Boleslav v Kvasinách a kouří poslední cigaretu před nástupem do práce. "Už se těším, až půjdu v deset domů. Dřív měl člověk volné aspoň některé víkendy, ale v poslední době jsme v práci skoro pořád," postěžuje si čtyřicetiletý Stanislav. Patří k tisícům lidí, kteří ve dvě odpoledne nastupují na směnu a často jedou bez volna šňůru až 14 směn. Odměnou jim jsou nadprůměrné platy. Právě ty sem nalákaly i mnoho Poláků, jako třeba Cibora a Gabryše, kteří denně přejíždějí hranice. "Takové platy bychom v Polsku nikdy neměli, ale jsme raději denně s rodinami, než abychom zůstávali na ubytovně," vysvětlují.

Sotva vejde masa lidí dovnitř, další se hrnou opačným směrem. Přestože většina z nich stála několik hodin u výrobního pásu, teď kráčejí kvapně. Chtějí být co nejdříve u svých aut, aby se vyhnuli kolonám. Zapeklitá dopravní situace je jedním z důsledků rozvoje rozlehlých průmyslových zón. Na mnoha místech Česka se do nich nastěhovaly velké společnosti s tisíci zaměstnanců, mnohdy ze zahraničí − především z Polska, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, ale i dalších zemí.

"Tady neuslyšíte proti Škodovce ani půl špatného slova, téměř z každé rodiny v ní někdo pracuje a vydělává hodně slušné peníze," říká ovšem starostka Kvasin Alice Nováková. Na podzim začala své druhé volební období v čele obce, která je s obřím areálem firmy nejtěsněji spojená.

546 759 cizinců v postavení zaměstnanců bylo celkem v České republice ke konci června 2018.

Úplně čistá pravda to není, mezi lidmi je znát rozmrzelost. Pod celým jménem se ale zdráhají mluvit. Ti, kdo pracují ve Škodovce, nechtějí riskovat ztrátu zaměstnání. Ti, kteří se pohybují v samosprávě, si to pro změnu nechtějí rozházet s úředníky na ministerstvech, protože jsou na nich závislí při poskytování státní pomoci. Konkrétní pomoc i milionové a miliardové částky jsou sice sepsané přímo v usneseních vlády, ale jak řekl HN jeden z komunálních politiků: "Když přijedeme do Prahy a chceme po úřednících, aby nám pomohli s nějakým projektem, řeknou nám: Víte, kolik slibů z vládních usnesení zůstalo jen na papíře?"

Nemá smysl brečet

Starostce Kvasin vadí hlavně to, že stát začal výrazně podporovat průmyslové zóny, aniž by se na to mohly obce a města připravit. "Od roku 2015 se tady začalo pohybovat mnohem více lidí a my nevěděli, co s tím," vzpomíná. Ta doba je naštěstí pryč, stejně jako velké množství aut, která zaměstnanci automobilky parkovali po celé obci. Teď už jim Škodovka postavila parkoviště.

V současné době Novákovou, stejně jako další starousedlíky v okolí průmyslových zón, nejvíce trápí ubytovny zejména se zahraničními zaměstnanci. Často přitom ani nejde o klasické ubytovny, ale třeba o domy či byty, ve kterých se tísní větší skupinky cizinců. "Například zvýšené náklady na odvoz odpadu musíme platit my, aniž bychom z těchto lidí měli jakoukoliv korunu. My dokonce ani nemáme přehled o tom, kdo kde bydlí. Záleží na majitelích, jestli nám řeknou, koho ubytovali. Zákony by se v tomto měly změnit," upozorňuje Nováková.

Starosta nedalekého Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa také nevzpomíná rád na první nápor zaměstnanců Škodovky a na doby, kdy šel na jedné z ubytoven počet policejních zásahů ročně do desítek.

"Musím poděkovat policii i ministerstvu vnitra, mnohé se zlepšilo díky podstatně vyššímu nasazení policistů," pochvaluje si Skořepa. "Dopad na náš region byl obrovský, ale mám kvůli tomu brečet? Je lepší něco dělat než si stěžovat," mávne rukou. V současnosti se soustředí hlavně na to, aby dotáhl do úspěšného konce projekty, na které dal stát peníze. "Chystáme se stavět několik bytových domů, ve kterých by mohlo být až 500 bytů, připravujeme zónu pro výstavbu rodinných domů, prodloužili jsme a osvětlili cyklostezku, namontovali nové bezpečnostní kamery, na atletické dráze je tartan," chlubí se starosta. Doufá, že časem úřady vyřeší i svízelnou dopravní situaci, kvůli níž je během střídání směn ve Škodovce lepší na hlavní silnice vůbec nevyjíždět.