Držte si čepice, bude to jízda, už se jen párkrát vyspíme a americké prezidentské volby jsou tady! A to není omyl v čase. Před námi je sice teprve letopočet 2019 a samotné volby se v USA budou konat v listopadu 2020, jenže už v nejbližších týdnech, v lednu, nejpozději v únoru, se začnou hlásit demokratičtí kandidáti, odhodlaní vyrazit do boje proti Donaldu Trumpovi. A tím se znovu zdvihne opona jedné z největších politických show na této planetě.

Když se podíváme například na začátek prezidentských voleb 2008, jejich pozdější vítěz, demokrat Barack Obama, svoji kandidaturu oznámil 10. února 2007, tedy také takřka dva roky před samotným volebním dnem. Tentokrát to vše přijde ještě o něco dříve a peloton demokratických kandidátů, kteří postupně naskočí do závodu, bude podle předpovědí amerických politologů možná nejpočetnější v americké moderní historii.

Není těžké uhodnout proč. Současný prezident Donald Trump funguje jako politický katalyzátor, který přidáte do demokratické směsi a ona začne divoce bublat. Nebo by se dalo říct, že Trump na demokraty působí jako červený hadr na býka. Irituje, provokuje, každý by ho chtěl nabrat na rohy. Podle střízlivých odhadů se přihlásí okolo dvaceti vážných demokratických kandidátů. Jak ale očekávají někteří komentátoři, může to být ještě o deset více. A to už zároveň vysvětluje, proč předvolební kampaň začíná tak brzo.

Zaprvé, zkušených politických stratégů (chcete-li "šíbrů"), kteří umějí zorganizovat celonárodní kampaň, není zase tak moc ani v USA. A kdo si je dokáže včas "zarezervovat", může mít oproti konkurenčním kandidátům výhodu. Zadruhé, jde o peníze. Těch je v amerických kampaních potřeba stále více a s "fundraisingem", neboli shromažďováním zdrojů, je tedy také potřeba začít co nejdříve. Shromažďovat prostředky na kampaň však může jen někdo, koho lidé znají, s čímž už přímo souvisí třetí důvod brzkého začátku kampaně.

Výhoda známých politiků

Kromě pár kandidátů, kteří se už například pokoušeli o úspěch v předchozích volbách nebo jsou "slavní" a obecně známí z jiného důvodu, většinu ostatních politiků ve chvíli, kdy na začátku naskočí do závodu, obyčejný Američan obvykle nezná.

Ve svém volebním okrsku nebo ve svém státě může být v USA politik hvězdou, od které si tam všichni hodně slibují. Jenže například úspěšná senátorka z Kalifornie je pro voliče z Ohia "no name". A naopak oblíbený politik z Ohia neřekne vůbec nic člověku z Los Angeles. Pro takové kandidáty je pak klíčové, aby je jejich týmy představily co nejširší americké veřejnosti. Co chtějí, kdo vůbec jsou a proč by měli mít zrovna oni nejlepší šanci vyhrát americké volby? A s tímto "name recognition", kdy si politik "udělá jméno" a zapíše se do povědomí voličů, je dobré začít co nejdříve.

První aktuální průzkumy názorně ukazují, že v době, kdy už v médiích kolují jména celé řady pravděpodobných kandidátů do voleb 2020, z nich nejlépe vycházejí politici, kteří jsou známí už z minulých volebních cyklů. V únoru 2020 už tradičně v Iowě odstartují stranické primárky, v nichž pak demokraté v průběhu jara vyberou svého kandidáta proti Trumpovi. Tamní demokratičtí voliči v průzkumu před pár dny určili, že by to měl být Joe Biden, a na druhém místě skončil Bernie Sanders.