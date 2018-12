Když je hezké počasí, z okolí jihošpanělského plážového města Tarifa je vidět africké pobřeží. Na první pohled klidné moře ale klame, může být zrádné i v létě. Dokáže překvapit mlhou nebo silnými mořskými proudy. Ani to však migranty neodradí od riskantní plavby přes moře, při níž dávají všanc život.

Právě letos Španělsko překonalo Itálii co do počtu příchozích migrantů. Do poloviny prosince jich sem dorazilo na 55 tisíc, zatímco do Itálie, která byla dříve v popředí zájmu putujících osob, to bylo 23 tisíc. Celkově počet lidí mířících k břehům Evropy letos klesl zhruba o 33 procent na 111,5 tisíce, ukazují údaje Mezinárodní organizace pro migraci.

S nelegálními migranty má Španělsko dlouholeté zkušenosti. Sází na spolupráci se zeměmi, které opouštějí, nebo přes které putují. "Neexistuje jen jedno jediné řešení, jež by mohlo vyřešit potíže s migrací. Nestačí pouze stavět hranice, ploty či zdi. Řešením je rozvoj a hledání různých způsobů, jak se s migrací vypořádat," řekl pro HN španělský velvyslanec v Praze Angel Lossada.

Uvádí dva velké důvody pro pohyb mas. Nejčastějším jsou ozbrojené konflikty nebo války a násilnosti, před nimiž se uprchlíci snaží uchýlit do bezpečí. A jsou to také příjmová nerovnost i nedostatek příležitostí, které vyhánějí lidi z domova. "Lidé si řeknou: ,Buď mě zabijí, nebo mě zabije hlad. Chci jít někam, kde budu mít lepší podmínky k životu.' A to je motor toho, co se nyní děje," komentoval velvyslanec.