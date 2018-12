Ondřej Boháč, ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR), si v předvečer 225. Žofínského fóra položil otázku, zda je Praha k investorům přátelská. Musel konstatovat, že není. Toto nelichotivé sdělení Boháč pronesl na úvod svého příspěvku v rámci kulatého stolu, který minulý týden v české metropoli pořádalo Sdružení pro architekturu a rozvoj. Tématem bylo, jak zrychlit a zjednodušit schvalování nových staveb.

Je dlouhodobě známé, že povolit stavbu v hlavním městě trvá nepřiměřeně dlouho. V případě bytového domu to je podle poradenské firmy Deloitte v průměru sedm let. Další dva roky pak trvá samotná výstavba. Přiškrcené tempo výstavby v kombinaci s levnými hypotékami způsobilo v posledních dvou letech skokový nárůst cen bytů. Situaci by zlepšila větší nabídka bydlení, tedy intenzivnější výstavba. Zrychlení povolování staveb je tedy v zájmu nejen soukromého sektoru, ale i vedení města a jeho obyvatel.

Současnou situaci by mohl oproti jiným chystaným opatřením rychle zlepšit centrální pražský stavební úřad. Po jeho zřízení volají developeři, ale myšlenku prosazuje i šéf IPR Boháč nebo Petr Hlaváček, první náměstek pražského primátora. Uvažovaný úřad by byl obsazen kvalitními úředníky, což by výrazně pomohlo urychlit povolování velkých a specializovaných staveb. Centrální stavební úřad by mohl vzniknout změnou Statutu hlavního města Prahy, tedy závazné vyhlášky, jíž Praha upravuje své vnitřní poměry. Když bude zřízení úřadu zastupiteli schváleno, mohl by pak začít fungovat do šesti až 12 měsíců.

"Je věcí Prahy, kolik bude mít stavebních úřadů," prohlásila během kulatého stolu Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. "Pokud se k tomu hlavní město rozhodne, tak bude Praha prvoinstančním stavebním úřadem a ministerstvo pro místní rozvoj odvolacím orgánem," dodala.

Myšlenku stavebního superúřadu prosazuje developer Central Group. Koncepci nového pracoviště pro developera zpracovala stavební inženýrka Renáta Pintová Králová, jež pracovala v minulosti na odboru územního rozhodování a odboru stavebním pražského magistrátu. Centrální stavební úřad by povoloval všechny větší a veřejně prospěšné stavby − dopravní a technické infrastruktury či budovy občanské vybavenosti. Rovněž i větší bytové domy, v nichž je nejméně 50 bytů, a administrativní centra s více než 5000 metry čtverečními hrubých podlahových ploch. To je zatím jen pracovní návrh, konkrétní parametry by byly předmětem diskuse.