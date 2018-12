◼ OSN

Česko podpořilo pakt OSN o uprchlících

Valné shromáždění OSN v pondělí drtivou většinou přijalo globální pakt o uprchlících, který rozšiřuje současný mezinárodní právní rámec týkající se běženců. Proti byly pouze Spojené státy a Maďarsko, Česká republika právně nezávazný dokument posilující mezinárodní spolupráci podpořila. V pondělí přijatá dohoda je odlišná od globálního paktu o migraci, o kterém bude valné shromáždění hlasovat ve středu.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Přípravy na brexit bez dohody začínají naplno

Britská vláda začne v plném rozsahu realizovat plány pro odchod z Evropské unie bez dohody s Bruselem, oznámil mluvčí premiérky Theresy Mayové po dlouhé schůzi kabinetu. Podle Downing Street je prosazení dohody stále nejpravděpodobnějším vyústěním celého procesu. Ministři se však shodli, že již nastal čas na posílení příprav na hrozící krach jednání. Nová podrobná doporučení pro Brity prý vláda zveřejní v následujících týdnech.

◼ ČESKO

Dubnový sněm STAN bude volební, Gazdík končí

Celostátní výbor Starostů a nezávislých schválil zkrácení funkčního období vedení hnutí. Dubnový sněm tak bude volební. Předseda STAN Petr Gazdík se na něm už o znovuzvolení ucházet nehodlá, o jménu svého nástupce nechtěl mluvit. Podle europoslance Stanislava Polčáka ale na celostátním výboru padalo v této souvislosti jméno prvního místopředsedy STAN a poslance Víta Rakušana. Gazdík minulý týden uvedl, že chce skončit v čele STAN. Hnutí podle něj potřebuje nový impulz.

◼ ČESKO

NSS zamítl stížnost O2, operátor dostal pokutu

Společnosti O2 Czech Republic se nepodařilo zpochybnit pokutu 4,5 milionu korun, kterou dostala za automatické a zpoplatněné obnovování dat koncovým zákazníkům po vyčerpání základního balíčku. Kasační stížnost operátora zamítl Nejvyšší správní soud (NSS). Jednostrannou změnu smluv s účastníky využívajícími mobilní datové služby provedla společnost O2 Czech Republic v květnu 2015.

◼ ČESKO

Čtvrtina Čechů se označuje za věřící, třetina za ateisty

Čtvrtina Čechů se považuje za věřící a téměř třetina lidí tvrdí, že jsou ateisté. Nadpoloviční většina obyvatel ČR si myslí, že existuje bůh nebo něco jiného, co je přesahuje, vyplývá z průzkumu agentury STEM. Věřící jsou častěji ženy, lidé starší 45 let a obyvatelé menších obcí. V porovnání s výzkumy z let 1994 a 2004 je podíl věřících poměrně stabilní. Mírně se zvyšuje podíl lidí, kteří se označují za ateisty.

◼ ČESKO

Bývalý prorektor UK čelí podezření z plagiátorství

Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na svém prvním jednání nevyloučila, že se bývalý prorektor Martin Kovář dopustil plagiátorství. Podle ní po prostudování materiálů k případu existuje důvodné podezření, že tak učinil. Bude proto požadovat od Kováře vysvětlení. Opět se komise sejde 3. ledna. Kováře, který vedl 15 let Ústav světových dějin na filozofické fakultě, obvinili z pla­giátorství tři doktorandi ze stejné fakulty.

◼ Z TWITTERU

"400 000 z imigrantů, kteří přišli do Německa po roce 2015, již pracuje nebo studuje různé učební obory. Sám jsem překvapen, jak rychle to jde. Merkelová měla pravdu − zvládneme to." To jsou slova Ingo Kramera, prezidenta německé Asociace zaměstnavatelů.

@ProuzaTomas

Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti

◼ ČESKO

Počet vězňů poprvé po letech stagnuje

Počet vězňů v ČR v letošním roce poprvé po řadě let stagnuje. Ve věznicích je v současnosti kolem 20 tisíc vězňů a přeplněnost věznic je asi 104 procent, řekl generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. Vězeňská služba podle něj plánuje stavbu nové věznice na zelené louce. Taková přeplněnost věznic je podle Dohnala ale jen papírová, ve věznicích určených přímo k výkonu trestu je podle něj ještě vyšší. Naopak vazební věznice jsou obsazeny zhruba z 88 procent.

"

Vzhledem ke stavu státní pokladny a vývoji ekonomiky považuji stagnaci rozpočtu Akademie věd za nezdůvodněnou i neodůvodnitelnou.

Eva Zažímalová

předsedkyně AV ČR

◼ ČESKO

Pražská radnice pokračuje v čistkách dozorčích rad

Pražští radní vyměnili dozorčí rady firem Operátor ICT, Kolektory Praha, Obecní dům a Pražská vodohospodářská společnost. Prvně jmenovanou, jež má na starosti městské informační technologie, opustil i bývalý zastupitel a současný šéf firmy Technologie hlavního města Tomáš Jílek. Nové vedení Prahy už dříve personálně zasáhlo do několika společností.

◼ SLOVENSKO

Aktivisté z Greenpeace včetně Čechů osvobozeni

Slovenská prokuratura zrušila obvinění 12 aktivistů Greenpeace z trestného činu poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení. Ekologičtí aktivisté na protest proti těžbě uhlí vylezli v listopadu na těžební věž Dolu Nováky. Byli mezi nimi i dva Češi. Vyšetřování se zaměří na to, zda nedošlo k obecnému ohrožení.

◼ Z TWITTERU

Ukázka neschopnosti ministerstva dopravy. Když nejsou schopni ani odstranit nelegální billboardy, jak můžeme čekat, že budou schopni stavět dálnice?

@JanFar_sky

Poslanec za Starosty a nezávislé Jan Farský reagoval na zprávu, že kolem silnic stále zůstává asi tisíc nelegálních billboardů, zatímco ministr dopravy Dan Ťok předpověděl, že do konce roku přiměje všechny majitele, aby své reklamní nosiče odstranili.

◼ KANADA

Český a slovenský pes posílí kanadskou policii

Policie ve Windsoru na jihovýchodě Kanady převzala psy Coala z České republiky a Nika ze Slovenska. Oba jsou trénováni na stopování a vyhledávání střelných zbraní, munice a drog. Za sebou mají patnáctitýdenní intenzivní výcvik. Nahradí jiného německého ovčáka Katoa, jenž služebně pomáhal osm let a zúčastnil se přes tři tisíce akcí.

◼ SPOJENÉ STÁTY

Flynn, jenž lhal o stycích s Ruskem, dál čeká na trest

Americký federální soudce odložil odsuzující verdikt nad bývalým bezpečnostním poradcem Bílého domu Michaelem Flynnem. Jeho právníci požádali o odročení, aby klient mohl dokončit spolupráci s vyšetřovatelem Robertem Muellerem, jenž zkoumá možné ruské vměšování se do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Flynn se přiznal, že vyšetřovatelům FBI lhal o svých stycích s Ruskem.

◼ ČESKO

Multibankovní aplikace mají nízkou popularitu

Češi nemají příliš velký zájem o multibankovní mobilní aplikace. Každý druhý se k jejich využívání staví spíše negativně. Hlavními důvody jsou nepotřebnost a obava z úniku dat, případně z obtěžování nevyžádanými marketingovými nabídkami. V průzkumu agentury STEM/MARK pro Equa bank lidé preferují aplikace své hlavní banky, 12 procent by dalo přednost aplikaci od nezávislé instituce.

◼ ČESKO

Nohavica odvysílá koncert živě

Zpěvák a skladatel Jaromír Nohavica bude jako dárek fanouškům poprvé v tříleté historii svého klubu Heligonka v Dolních Vítkovicích vysílat koncert živě na internetu. Očekává diváky i v Japonsku či Africe.

◼ ČESKO

Senátoři ocenili BIS, chtějí ochranu digitálních hranic

Senátní výbor pro bezpečnost jednomyslně ocenil profesionální práci Bezpečnostní informační služby. Při návštěvě sídla civilní kontrarozvědky nehodnotil její kritiku od prezidenta Miloše Zemana. Na základě zprávy BIS o prolomení e-mailové pošty ministerstva zahraničí senátoři vyzvali vládu a další instituce, aby věnovaly zvýšenou pozornost ochraně digitální suverenity a digitálních hranic ČR.

"

Prezident Kiska je politický analfabet a člověk, který nemá žádný názor.

Robert Fico

Expremiér a předseda slovenské strany Směr-SD tak reagoval na Kiskův výrok přirovnávající letošek k roku 1998. Před 20 lety na Slovensku skončila vláda Vladimíra Mečiara, v roce 2018 po protestech veřejnosti odstoupil právě Fico.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Ministr: Angličtí výrobci ať platí za recyklaci obalů

Firmy a továrny v Anglii možná budou muset platit za recyklaci či likvidaci obalového odpadu, který vyprodukují. S tímto návrhem přišel britský ministr životního prostředí Michael Gove. Premiérka Theresa Mayová slíbila, že do roku 2042 vymýtí používání zbytného plastového odpadu, protože záplava plastů ohrožuje život ve světových oceánech. Návrh se bude týkat jen Anglie, politika v oblasti životního prostředí je přenesena na regionální parlamenty ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku.

◼ IRÁK

Maas: Uprchlíci se už mohou vrátit zpět do Iráku

Německý ministr zahraničí Heiko Maas včera při návštěvě Iráku oznámil, že rok po pádu teroristické organizace Islámský stát se bezpečnostní situace zlepšila natolik, aby se mohli do země začít z Německa vracet uprchlíci. "Netýká se to jen Bagdádu, ale i podstatné části této země," citovala ministra agentura DPA. Také Maasův protějšek, irácký ministr Muhammad Alí Hakím, vyzval své krajany v Německu k návratu do vlasti.

◼ RUSKO

Moskva bude trestat účast dětí na demonstracích

Až 15 dnů vězení či pokuta až půl milionu rublů (asi 170 tisíc korun) budou hrozit organizátorům nepovolených akcí s účastí nezletilých. Vyplývá to z nového zákona, který včera schválili poslanci Státní dumy, tedy dolní komory ruského parlamentu. "Odhlasovali tento zákon kvůli mně," uvedl na Twitteru oponent Kremlu, opoziční politik Alexej Navalnyj. Ten chce v čele Ruska vystřídat prezidenta Putina a na svou stranu se snažil získat právě mládež.

◼ USA

Film z Česka o Oscary bojovat nebude

Český snímek Všechno bude režiséra Olma Omerzua se do užší nominace na Oscary v kategorii cizojazyčných filmů neprobojoval. Z Evropy se mezi devět vybraných filmů dostala díla z Dánska, Německa a Polska. Za favorita mezi zahraničními filmy americká média považují především mexický snímek Roma oscarového režiséra Alfonsa Cuaróna, který je zároveň scenáristou a producentem filmu.

◼ NĚMECKO

Soud zamítl žalobou proti migrační politice Merkelové

Protestní Alternativa pro Německo (AfD) neuspěla se žalobou proti migrační politice kancléřky Angely Merkelové (CDU). Všechny tři její návrhy zamítl Ústavní soud jako nepřípustné. AfD, která na kritice uprchlické politiky Merkelové do značné míry staví, u Ústavního soudu napadla především rozhodnutí kancléřky ze září 2015 neuzavřít německé hranice před desítkami tisíc běženců, kteří v té době do země každý týden mířili.

◼ RUSKO

V Moskvě zavřou nechvalně známou věznici Butyrka

Ruská vězeňská správa se rozhodla uzavřít nechvalně známou moskevskou vazební věznici Butyrka. Spolu s věznicí starou téměř 250 let má ukončit provoz vazební vězení Krasnaja presňa. Nahradit je má moderní zařízení umístěné mimo moskevské centrum. Butyrku nechala poblíž Butyrské městské brány postavit carevna Kateřina Veliká, v éře diktátora Josifa Stalina byla přestupní stanicí politických vězňů na cestě do pracovních táborů, takzvaných gulagů.

◼ Z TWITTERU

Facebook, Twitter a Google straní demokratům, je to směšné! Twitter v podstatě lidem velmi ztížil využívat účet @realDonaldTrump. Odstranili mnoho jmen a velmi zpomalili rychlost nárůstu stoupenců. Byli upozorněni, ale nestalo se NIC!

@realDonaldTrump

Prezident Donald Trump reagoval na rozhodnutí řady sociálních sítí, jež se po informacích o vlivu Ruska na americké volby rozhodly rušit dezinformační účty.

◼ HDP

Investoři světové ekonomice příliš nevěří

Investoři hodnotí vyhlídky světové ekonomiky nejpesimističtěji za posledních 10 let. Podle prosincového průzkumu mezi manažery investičních fondů, jehož výsledky zveřejnila společnost Bank of America Merrill Lynch, očekává zpomalení růstu globální ekonomiky v příštích 12 měsících zhruba 53 procent investorů, nejvíce od října 2008. Globální recesi nicméně v příštím roce předpovídá jen devět procent investorů.

◼ STROJÍRENSTVÍ

Dako CZ dodá brzdy do vlaků rakouských drah

Společnost Dako CZ z Třemošnice na Chrudimsku příští rok na podzim zahájí dodávku brzdových komponentů pro rakouské dráhy. Poprvé vyrobí brzd­né systémy pro osobní vozy, bude jich 163. Hodnota zakázky je 2,3 milionu eur s možností jejího navýšení o další milion eur. Zakázku dělá společnost pro koncern Siemens. Vyrobí brzdné komponenty pro sedmivozové a devítivozové vlaky.

◼ UBYTOVÁNÍ

Portál Booking.com dostal pokutu přes osm milionů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil portálu pro rezervaci ubytování Booking.com pokutu 8,3 milionu korun za uzavírání zakázaných dohod v letech 2009 až 2015. Zajistily mu podle úřadu lepší ceny a dostupnost ubytování pro vlastní klienty v hotelech a dalších zařízeních nabízejících krátkodobé ubytování. Pokuta zatím není pravomocná, firma může podat rozklad.

◼ ENERGETIKA

ČEZ postaví teplovod z Temelína do Budějovic

ČEZ postaví teplovod, který přivede teplo z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Stavba za stovky milionů korun začne na jaře 2019, zkušební provoz začne v topné sezoně 2020/2021, uvedli zástupci ČEZ a města České Budějovice, kteří včera podepsali smlouvu o dodávkách tepelné energie z nového teplovodu po dobu 20 let.

"

Jako by se koruna snažila svými posledními zisky naznačit českým centrálním bankéřům, že ve čtvrtek nebude potřeba tlačit úrokové sazby výš.

analytici Next Finance k posilování české měny

◼ AKCIOVÉ TRHY

Počet IPO ve světě letos klesl, firmám ale vynesly víc

Primární veřejné úpisy akcií (IPO) letos vynesly svým emitentům více než loni. Za tři čtvrtletí bylo ve světě zaregistrováno 1359 IPO za 204,8 miliardy dolarů. I když se jejich počet proti loňsku snížil asi o pětinu, jejich výnosy byly zhruba o šest procent vyšší, uvádí studie EY Global IPO Trends. Nejaktivnějšími ekonomickými odvětvími letos byly technologie, průmyslová výroba a péče o zdraví, ve kterých se uskutečnilo celkem 652 IPO.

◼ ROPA

Brent sestoupil na 14měsíční minimum

Ceny ropy v úterý pokračovaly v poklesu. Dolů je tlačí zejména zprávy o dalším růstu zásob suroviny a o rekordní těžbě ve Spojených státech a v Rusku. Severomořská ropa Brent během včerejška sestoupila až na 14měsíční minimum 57,20 dolaru za barel, později ale část ztrát smazala. Ceny ropy se již od začátku října kvůli obavám z převisu nabídky nad poptávkou propadly o více než 30 procent.

◼ DOPRAVA

Mzdy na drahách vzrostou o 5,5 procenta

České dráhy zvýší příští rok svým zaměstnancům mzdy o 5,5 procenta. Vzrůst by měly i některé příplatky. Je to výsledek uzavření podnikové kolektivní smlouvy. Týká se pouze osobního dopravce, který zaměstnává přibližně 14 800 lidí. Průměrná mzda se u Českých drah v současnosti pohybuje kolem 35 tisíc korun.

◼ ENERGETIKA

Pražská energetická burza PXE zažívá rekordní rok

Objem obchodů na středoevropské energetické burze Power Exchange Central Europe (PXE) je letos rekordní. Na trhu s elektřinou překonal 100 terawatthodin (TWh). V roce 2017 činil celkový objem obchodů na trhu s elektřinou 48,1 TWh, v roce 2016 pak 30,4 TWh. PXE, která sídlí v Praze, umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem dodání v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

◼ MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

Brněnská BMT Medical loni utržila 802 milionů

Brněnskému výrobci medicínské tech­niky BMT Medical Technology loni po předchozím poklesu vzrostly tržby o 71 mi­lionů na 802 milionů korun, což je od ekonomické krize maximum. Dvojnásobně vzrostl i zisk, na 43 milionů, je však pod úrovní let předchozích, uvedla firma ve výroční zprávě. Vyplývá z ní také, že se výrazně zvýšil podíl tržeb z mimoevropských zemí, a to z 20 na 25 procent.

◼ LOGISTIKA

ESA logistiku plně ovládla Hitachi Transport System

Stoprocentním vlastníkem tuzemské společnosti ESA logistika, která se věnuje dopravě a skladování, se stal japonský koncern Hitachi Transport System. Dosud vlastnil 51 procent firmy. Ve vlastnické struktuře podniku, který měl loni obrat kolem čtyř miliard korun a zaměstnává 1500 lidí, tak skončili jeho zakladatelé Roman Pekrt a Zdeněk Zahrádka. Cenu transakce žádná ze stran neuvedla.

◼ VÍNO

Bohemia Sekt staví za 200 milionů zpracovnu hroznů

Skupina Bohemia Sekt buduje zhruba za 200 milionů korun středisko na zpracování hroznů ve svém vinařství Víno Mikulov v Mikulově na Břeclavsku. Jde o největší investiční akci v historii skupiny. Letos firma investovala 100 milionů korun, stejnou sumu dá v letech 2019 a 2020, řekl ředitel největšího výrobce sektů a vín v Česku Ondřej Beránek. Zkušební provoz by chtěla firma zahájit během příští sklizně.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

British Airways obnoví lety do Pákistánu

Aerolinie British Airways jako první západní letecká společnost obnoví díky zlepšení bezpečnostní situace v příštím roce lety do Pákistánu. Linka mezi londýnským letištěm Heathrow a Islámábádem zahájí provoz 2. června. Stane se tak po více než desetileté přestávce, která následovala po teroristickém útoku z roku 2008 na hotel Marriott v Islámábádu, při kterém zahynulo 55 lidí, včetně českého velvyslance.