Pěstitelé ovoce nedostanou kompenzace za škody ze sucha především kvůli omezenému objemu peněz v dotačním programu. Prioritní je podle ministerstva zemědělství podpora u plodin, které utrpěly výrazné škody, jako jsou například krmné plodiny. Ovocnáři s takovým vysvětlením nesouhlasí. Tvrdí, že jim byl upřen rovný přístup k získání podpory.

Podmínky pro získání dotací za sucho u tržních plodin ministerstvo zveřejnilo v pátek. Podporu mohou získat například pěstitelé pšenice, ječmene, kukuřice, brambor, cukrovky, slunečnice, máku, zeleniny, chmele. Ze sektoru ovocnářství mohou o podporu požádat pouze školkaři. Pravidla dotací pro krmné plodiny úřad zveřejnil již v říjnu a následně přijal asi 9600 žádostí v celkové hodnotě téměř jedné miliardy korun. Úřad odhaduje celkové letošní škody ze sucha na 10 až 11 miliard korun, vláda na kompenzace schválila dvě miliardy.

Ministerstvo zemědělství podle mluvčího Vojtěcha Bílého situaci kolem dopadů sucha na jednotlivé druhy zemědělské produkce průběžně velmi pozorně analyzovalo. "Dle aktuálních odhadů sklizně a po důkladném zvážení dostatečnosti finančních prostředků bylo rozhodnuto, že ovocné sady mezi plodiny způsobilé ke kompenzaci zařazeny nebudou," uvedl mluvčí. Připomněl, že ovocné sady dostaly kompenzace v minulých třech letech, a to v roce 2015 kvůli suchu a v letech 2016 a 2017 kvůli škodám z mrazů.

Ovocnářská unie ČR tvrdí, že ovocnářům jde jen o rovný přístup k dotaci. "Nechceme nic jiného než to, aby postižení pěstitelé ovoce měli možnost o dotaci požádat jako jiní pěstitelé," řekl předseda unie Martin Ludvík. Argument ministerstva, že ovocnáři kompenzace dostali již v minulých letech, podle něj neobstojí. "I jiní pěstitelé čerpali kompenzace za sucho v letech 2015 a 2017 a letos mají možnost žádat o dotaci opět. Například jde o brambory, cukrovku a kukuřici," uvedl. Dodal, že za sucho v roce 2015 ovocnáři dostali kompenzaci dva miliony korun a za mrazy v letech 2016 a 2017 dohromady 165 milionů.

Letošní sucho postihlo ovocnáře na kvalitě, a to především u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem v České republice. Kvůli suchu jablka nedorostla do požadované velikosti. Až dvě třetiny jablek tak podle Ovocnářské unie šly na průmyslové zpracování, zatímco obvykle to je asi třetina. Část jablek se ani nesklízela. Navíc ceny jablek na průmyslové zpracování proti minulým letům klesly téměř o dvě třetiny k úrovni jedné koruny za kilogram. "U některých ovocnářů to může znamenat propad tržeb o 30 až 50 procent," řekl Ludvík.

Kvůli propadu tržeb ze sucha jsou podle něj nejvíce ohrožené specializované rodinné farmy, které nemají jiné příjmy než z ovocnářství. "Těm mohl stát kompenzacemi za sucho pomoci, aby propad tržeb dokázaly přežít," řekl Ludvík.

Celková letošní sklizeň ovoce v Česku by podle dosavadních odhadů státního Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského měla být asi 160 tisíc tun, což by bylo na úrovni posledního pětiletého průměru. Z toho jablek by se mělo sklidit asi 128 tisíc tun. Definitivní výsledky sklizně budou známy v lednu.