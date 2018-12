Když se nákupním řetězcům zakáže šíření reklamních letáků, pomůže to zemědělcům a dalším výrobcům potravin. Těm obliba slevových akcí v Česku neúměrně snižuje výdělky, zmínil nedávno v České televizi ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

"Pomohlo by to životnímu prostředí, navíc by se za tisk letáků ušetřilo 1,5 miliardy korun. Zákazníci by mohli být o slevách informováni přímo v prodejnách," rozvedl ministr nápad s tím, že se jedná o společný návrh jeho úřadu a Svazu obchodu a cestovního ruchu. Teď se ale k možnému zákazu papírových reklam nikdo nehlásí. Svaz popírá, že by s nápadem přišel on, a ministerstvo zase HN sdělilo, že jde o návrh samotných řetězců.

400 letáků ročně připadá na každého Čecha. Podle odhadu společnosti Fresh Revolution se jich za rok vytisknou asi čtyři miliardy kusů. 55 procent zboží nakupují Češi podle statistik firmy Nielsen ve slevě. Průměrný Evropan se na slevu ohlíží jen u 30 procent nakoupeného zboží.

Ty se však proti Tomanovým slovům hned postavily, protože jim letáky podle marketingových průzkumů přinášejí až polovinu zákazníků. "V minulosti jsme testovali snížení počtu stránek našeho letáku a omezení zboží, které v něm nabízíme. Trh ovšem reagoval poklesem prodejů. Zboží uvedené v letáku se prodává ve větší míře," říká mluvčí řetězce Makro Romana Nýdrle.

Na zákazu by přitom netratili jen obchodníci. Spolu s nimi by o velkou část svého byznysu přišly i velké průmyslové tiskárny, jako Mafra Print z koncernu Agrofert nebo Czech Print Center Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Podle oslovených právníků by se proti takovému opatření mohly tiskárny bránit z důvodu neústavního omezení svého podnikání.

"Z ústavního pořádku navíc vyplývá, že při každém omezení základních práv musí být dodržen princip rovnosti. Pokud by ale zákaz letáků dopadal jen na potravinové řetězce, a ne třeba na obchody s nábytkem, pak by byl právě takový princip rovnosti porušen," podotýká právník Alois Šatava z advokátní kanceláře Řanda Havel Legal.