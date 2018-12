Podle šéfa tuzemské diplomacie by Česko mělo více zapojit soukromý sektor do rozvojové pomoci. Podnikatelé tak budou mít od příštího roku možnost nechat si od resortu zahraničí přispět na ručení za komerční úvěry na vlastní projekty v rozvíjejících se zemích. Ministerstvo na program nazvaný Záruka vyčlení v prvním roce jeho fungování 50 milionů korun.

Ministr Tomáš Petříček (ČSSD) svůj zájem o prohloubení spolupráce s podnikateli na rozvojové pomoci vyjádřil během debaty se zástupci českého byznysu a neziskových organizací, kterou pořádaly Hospodářské noviny. "Rozvojová spolupráce je jedním z nejdůležitějších nástrojů naší zahraniční politiky. Je to výraz solidarity, ale také investice do naší bezpečnosti a do našeho budoucího hospodářského růstu a rozvoje," řekl Petříček.

Podle ministra je potřeba změnit vnímání rozvojové spolupráce mezi podnikateli i ve společnosti. "Získání veřejné podpory je klíčem k tomu, abychom nemuseli každoročně při projednávání rozpočtu čelit debatám o tom, zda některý program spolupráce nezrušit," řekl ministr. "Rozvojovou pomoc neděláme z čisté charity. Je to také příležitost pro firmy expandovat na nové trhy."

Rozvojová pomoc ◼ Loni dalo Česko na rozvojovou pomoc 6,3 miliardy korun, tedy 0,13 procenta hrubého národního produktu. Podle ministra Petříčka by se měl podíl do roku 2030 zvýšit na 0,33 procenta. Peníze putují především do následujících zemí: Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny, Etiopie, Zambie, Kambodže a Afghánistánu.

◼ Bezmála třetina všech prostředků takzvané dvoustranné pomoci loni směřovala na podporu zemědělství a lesnictví. Kromě toho Česko podporuje v cílových státech především dostupnost čisté vody, sociální infrastrukturu a služby. Podle ministra Petříčka je důležitá také podpora obnovitelných zdrojů energie.

◼ Mezi iniciativy, které Česko financuje, patří například projekt zajištění dodávek pitné vody v Etiopii. V Zambii se Česko zaměřuje na zemědělství a učňovské vzdělávání a v Gruzii podporuje léčbu rakoviny.

Nesmíme nechat Afriku Číňanům

Představa o větším zapojení soukromých firem do rozvojové pomoci inspirovala i mezinárodní summit Africké fórum, který se konal tento týden ve Vídni. Svolal ho na závěr předsednictví své země v Evropské radě rakouský kancléř Sebastian Kurz (Rakouská lidová strana).

Kurz se již delší dobu zasazuje o vznik evropské iniciativy, která by lídrům afrických i evropských států umožnila nacházet společná řešení migrační problematiky, ale také posílit vzájemnou ekonomickou spolupráci. Unie je celosvětově největším dárcem rozvojové pomoci, právě v ekonomických vztazích má ale podle Kurze rezervy. "Nesmíme Afriku nechat Číňanům," citovala kancléře rakouská média. Čína v posledních letech svoje investiční aktivity v Africe významně posiluje.

Na evropský model spolupráce veřejného, soukromého i neziskového sektoru hodlá navázat také ministr Petříček. "Soukromý sektor dnes především uskutečňuje projekty, které jsou zadávány státními institucemi," řekl ministr. Jeho slova potvrdil ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich: "Není to tak, že by nějaký soukromý subjekt předložil projekt a my bychom vypsali zakázku. Nejprve my určíme prioritní oblasti, snažíme se zformulovat vhodné investiční záměry − na tom se podílí i zastupitelské úřady přímo v cílových zemích − a následně vznikne zakázka," uvedl Frelich.

Ministr Petříček chce do budoucna roli soukromých podniků významně posílit. "Měly by být investory, zaměstnavateli, a v konečném důsledku hlavními tahouny ekonomického rozvoje v cílových zemích." Zapojení soukromých podniků zmiňuje i nová Strategie zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018 až 2030, kterou schválila česká vláda loni v srpnu.