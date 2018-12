Na jednu stranu to může vypadat, že společnost The Coca-Cola Company, největší výrobce nápojů na světě s více než 130letou historií, před sebou nemá růžové vyhlídky. Cukr a sladidla, které obsahovaly a obsahují produkty této firmy, jsou jedním z velkých strašáků moderní společnosti. Dalším trendem doby je preference lokálních producentů, které zákazníci osobně znají, tak říkajíc jim vidí pod ruce, což pro velké globální korporace může být problém.

Coca-Cole od roku 2012 klesaly tržby i zisk. Z rekordních 48 miliard dolarů tržeb před šesti lety na loňských 35,4 miliardy dolarů. Šlo tedy o propad byznysu asi o čtvrtinu. Provozní zisk pak klesl za tu dobu z 10,8 na 7,5 miliardy dolarů, tedy o 30 procent.

Akcie v porovnávaném období ovšem naopak připsaly asi pětinu ceny, takže se zdá, že investoři Coca-Cole věří, že se jí současný propad obchodů podaří zvrátit.

Inovace made by Coca-Cola Co z novinek je k vidění v evropské centrále firmy v Bruselu? Například speciální chladicí box, který v několika vteřinách až téměř na krystaly ledu zchladí, respektive skoro až zmrazí lahev s vodou nebo limonádou a naopak stejně rychle dokáže třeba půllitrovku s čajem ohřát. Zajímavou inovací na tradičním principu potrubní pošty je pak výdej nápojů ze vzdáleného, dobře chlazeného skladu do výdejního místa. Eliminuje se tím otevírání dveří lednice, případně víka od automatu, kde lahve normálně bývají, a tak se "nevětrá" a nedochází k úniku chladu.

"Trendy, na které musíme reagovat, jsou jasné − méně cukru, velký důraz na ekologii a co nejvíc informací, které musíme zákazníkům o sobě a svých výrobcích dávat. Být takzvaně dostupní na klik," vyjmenovává Anastasia Sideriová, ředitelka komunikace v The Coca-Cola Company pro střední a východní Evropu, co firma momentálně řeší. Potkáváme se s ní v Bruselu, v evropském sídle Coca-Coly, kde se nám pokouší ukázat, jak firma dnes vypadá. Právě tady se nachází také jedno ze šesti výzkumných a vývojových center, která společnost původem z americké Atlanty po celém světě má.